Blista u Šturmu, a mogao je da bude igrač Zvezde

Najveća pretnja po Crvenu zvezdu u Gracu biće fudbaler koji je uz drugačiji rasplet mogao da bude opasnost po Šturm. /od reportera Sport kluba iz Austrije Otar Kiteišvili nalazio se u proleće 2024. godine na radaru Crvene zvezde i trebalo je da stigne bez obeštećenja, ali do letnje realizacije nije došlo i produžio je ugovor sa Šturmom.

Reprezentativac Gruzije je na putu da zabeleži najefikasniju sezonu u karijeri, trenutno je na 11 golova posle 22 takmičarske utakmice. Kiteišvili je u Ligi Evrope bio strelac protiv Rendžersa i Panatinaikosa, a u prvenstvu Austrije ima osam pogodaka na 14 mečeva. Odličan je to učinak za centralnog vezistu… Stigao je u Šturm 2018. godine iz Dinamo Tbiliisija za obeštećenje od 760.000 evra i profilisao se u jednog od najbitnih igrača kluba i simbola vremena prekida