Zvezda večeras gostuje Šturmu: Crveno-beli jurišaju na treću pobedu u Ligi Evrope

Dnevnik pre 1 sat
Zvezda večeras gostuje Šturmu: Crveno-beli jurišaju na treću pobedu u Ligi Evrope

Fudbaleri Crvene zvezde večeras (četvrtak) od 18.45 sati gostuju Šturmu u Ligi Evrope.

Crveno-beli imaju želju da, uprkos brojnim kadrovskim problemima, trećom uzastopnom pobedom dođu nadomak plasmana u nokaut fazu. Srpski šampion posle pet kola ima sedam bodova, a Šturm tri boda manje. Zvezdin trener Vladan Milojević je na konferenciji za medije u Gracu rekao da još nije sigurno da li će Marko Arnautović igrati. – Videćemo, uoči meča ćemo doneti konačnu odluku. Odradio je neke treninge, ali ćemo imati sastanak sa medicinskim timom – rekao je
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Zvezda se nada velikom pojačanju, kakva najava utakmice, Marko Arnautović je bog u Austriji: “On je tu”

Zvezda se nada velikom pojačanju, kakva najava utakmice, Marko Arnautović je bog u Austriji: “On je tu”

Telegraf pre 22 minuta
Pašće Šturm ako Zvezda pobedi sebe

Pašće Šturm ako Zvezda pobedi sebe

Sport klub pre 1 sat
Noćna žurka! Delije prodelifovale gracom: Danas okupljanje u centru grada i korteo do stadiona

Noćna žurka! Delije prodelifovale gracom: Danas okupljanje u centru grada i korteo do stadiona

Kurir pre 53 minuta
Crvena zvezda u borbi za nokaut fazu: Sudar sa Šturmom odlučuje o evropskom proleću

Crvena zvezda u borbi za nokaut fazu: Sudar sa Šturmom odlučuje o evropskom proleću

Euronews pre 1 sat
Sportski dan: Zvezda u Gracu, dan do večitog derbija

Sportski dan: Zvezda u Gracu, dan do večitog derbija

Sport klub pre 1 sat
Fudbaleri Crvene zvezde večeras gostuju Šturmu u Ligi Evrope

Fudbaleri Crvene zvezde večeras gostuju Šturmu u Ligi Evrope

RTV pre 2 sata
FOTO Zvezda na „Merkuru“ traži put ka proleću u Evropi: Pogledajte zašto sam se usred Graca setio Pionira

FOTO Zvezda na „Merkuru“ traži put ka proleću u Evropi: Pogledajte zašto sam se usred Graca setio Pionira

Nova pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaVladan MilojevićLiga Evrope

Sport, najnovije vesti »

Renesansa Aston Vile!

Renesansa Aston Vile!

Sportske.net pre 32 minuta
Gvardiola: Zadovoljni smo pobedom u Madridu; Alonso: Nemam šta da prigovorim igračima

Gvardiola: Zadovoljni smo pobedom u Madridu; Alonso: Nemam šta da prigovorim igračima

RTV pre 17 minuta
Vembanjama se vraća na parket! Mogao bi da zaigra u završnici NBA kupa!

Vembanjama se vraća na parket! Mogao bi da zaigra u završnici NBA kupa!

Kurir pre 23 minuta
Gvardiola: Moramo da budemo zadovoljni pobedom u Madridu

Gvardiola: Moramo da budemo zadovoljni pobedom u Madridu

RTS pre 38 minuta
Poznato ko sudi derbi: Večiti tradicionalno imaju nezadovoljstvo zbog ovih sudija!

Poznato ko sudi derbi: Večiti tradicionalno imaju nezadovoljstvo zbog ovih sudija!

Hot sport pre 18 minuta