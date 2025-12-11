Zvezda večeras gostuje Šturmu: Crveno-beli jurišaju na treću pobedu u Ligi Evrope

Fudbaleri Crvene zvezde večeras (četvrtak) od 18.45 sati gostuju Šturmu u Ligi Evrope.

Crveno-beli imaju želju da, uprkos brojnim kadrovskim problemima, trećom uzastopnom pobedom dođu nadomak plasmana u nokaut fazu. Srpski šampion posle pet kola ima sedam bodova, a Šturm tri boda manje. Zvezdin trener Vladan Milojević je na konferenciji za medije u Gracu rekao da još nije sigurno da li će Marko Arnautović igrati. – Videćemo, uoči meča ćemo doneti konačnu odluku. Odradio je neke treninge, ali ćemo imati sastanak sa medicinskim timom – rekao je