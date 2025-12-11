Velika pobeda Zvezde u Šturmu za izgledno evropsko proleće!

GRAC - Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Šturm u Gracu rezultatom 1:0 golom Mirka Ivanića u meču šestog kola Lige Evrope.

Zvezda sad ima 10 bodova i pre večerašnjih mečeva je na 12. mestu i veoma je blizu plasmanu u nokaut fazu, dok je Šturm sad 28. sa samo četiri boda. Prvu šansu na utakmici je imao Šturm već u trećem minutu, ali je Sidi Jata loše šutirao u situaciji jedan na jedan sa golmanom Zvezde Mateusom. Dva minuta kasnije Zvezda je mogla da kazni taj promašaj, ali Timi Maks Elšnik nije iskoristio odličnu šansu. Na poluvremenu je zbog povrede u svlačionici ostao Marko