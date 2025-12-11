Velika pobeda Zvezde u Šturmu za izgledno evropsko proleće!

RTV pre 20 minuta  |  Tanjug
Velika pobeda Zvezde u Šturmu za izgledno evropsko proleće!

GRAC - Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Šturm u Gracu rezultatom 1:0 golom Mirka Ivanića u meču šestog kola Lige Evrope.

Zvezda sad ima 10 bodova i pre večerašnjih mečeva je na 12. mestu i veoma je blizu plasmanu u nokaut fazu, dok je Šturm sad 28. sa samo četiri boda. Prvu šansu na utakmici je imao Šturm već u trećem minutu, ali je Sidi Jata loše šutirao u situaciji jedan na jedan sa golmanom Zvezde Mateusom. Dva minuta kasnije Zvezda je mogla da kazni taj promašaj, ali Timi Maks Elšnik nije iskoristio odličnu šansu. Na poluvremenu je zbog povrede u svlačionici ostao Marko
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Iz Graca se vidi evropsko proleće: Velika pobeda Crvene zvezde protiv Šturma, Ivanić doneo kapitalna tri boda!

Iz Graca se vidi evropsko proleće: Velika pobeda Crvene zvezde protiv Šturma, Ivanić doneo kapitalna tri boda!

Kurir pre 19 minuta
Jovanović slavio protiv Lazetića, remi Stanića i Živkovića – 3:3

Jovanović slavio protiv Lazetića, remi Stanića i Živkovića – 3:3

Sport klub pre 30 minuta
POLUVREME - Arnautović je igrač manje, Zvezda je imala sreće

POLUVREME - Arnautović je igrač manje, Zvezda je imala sreće

Sportske.net pre 1 sat
Vladan Milojević dobio ikonu u crkvi u Gracu: "Zvezdo, od srca ti želimo pobedu"

Vladan Milojević dobio ikonu u crkvi u Gracu: "Zvezdo, od srca ti želimo pobedu"

Mondo pre 3 sata
Futsal derbi za kraj godine: Novi Pazar – Vintersport (petak, 18.00)

Futsal derbi za kraj godine: Novi Pazar – Vintersport (petak, 18.00)

Sandžak haber pre 2 sata
Nastavlja se borba za prvo mesto: Novi Pazar – Laki star

Nastavlja se borba za prvo mesto: Novi Pazar – Laki star

Sandžak haber pre 2 sata
Austrija je zapanjena: Evo šta su „delije“ upravo uradile u Gracu (foto/video)

Austrija je zapanjena: Evo šta su „delije“ upravo uradile u Gracu (foto/video)

Večernje novosti pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaVladan MilojevićLiga Evrope

Sport, najnovije vesti »

Liga Evrope: Važna pobeda Crvene zvezde u Gracu, Mirko Ivanić heroj večeri

Liga Evrope: Važna pobeda Crvene zvezde u Gracu, Mirko Ivanić heroj večeri

Danas pre 35 minuta
Boban Marjanović blizu dresa Ilirije

Boban Marjanović blizu dresa Ilirije

Danas pre 1 sat
Poznat sastav Zvezde za meč protiv Šturma

Poznat sastav Zvezde za meč protiv Šturma

Danas pre 3 sata
„Parker i Penjaroja se nisu rastali u najboljim odnosima“: Španski mediji o potencijalnom dolasku novog trenera u Partizan

„Parker i Penjaroja se nisu rastali u najboljim odnosima“: Španski mediji o potencijalnom dolasku novog trenera u Partizan

Danas pre 3 sata
Zabranjeni grad AV

Zabranjeni grad AV

Danas pre 2 sata