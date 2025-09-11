Troicki u poslednjem trenutku promenio tim

Sabanov umesto Latinovića u dublu protiv Turske

Selektor muške teniske reprezentacije Srbije Viktor Troicki saopštio je danas da će Ivan Sabanov zameniti Stefana Latinovića u dubl meču predstojećeg duela Dejvis kupa protiv selekcije Turske. - U poslednjem trenutku smo doneli odluku da promenimo tim. Stefan Latinović je definitivno momak koji se pokazao sjajno i siguran sam da će u budućnosti da doprinese pobedama tima. Odlučili smo se za iskustvo braće Sabanov - naveo je Troicki, a preneo Teniski savez Srbije