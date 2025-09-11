Obavljen žreb za Dejvis Kup: Poznato ko izlazi prvi na teren za Srbiju u Nišu

Nova pre 1 sat  |  Autor: Dušan Marković
Obavljen žreb za Dejvis Kup: Poznato ko izlazi prvi na teren za Srbiju u Nišu

Dejvis kup reprezentacija >Srbije će u Nišu, u "Čairu" u petak 12. septembra u 16 časova početi duel sa Turskom u okviru Svetske grupe I Dejvis kupa.

Prvi na teren će Miomir Kecmanović protiv Ergina Kirkina, a zatim će na teren Hamad Međedović sa Jankijem Erelom. U odnosu na prijavljenu petorku 2. septembra, selektor Viktor Troicki je odlučio da Stefana Latinovića zameni Ivanom Sabanovim, pa će u dublu na teren braća Sabanov, Matej i Ivan, u prvom meču drugog dana takmičenja tačno u podne 13. septembra. Rivali će im biti Arda Azkara i Mert Naci Turker. Četvrti meč igraju najbolji igrači oba tima Miomir
NišŽrebViktor TroickiDejvis KupTurskaMiomir KecmanovićHamad Međedović

