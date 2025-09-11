Fbi se oglasio: Osumnjičeni za ubistvo Čarlija Kirka je u pritvoru

Večernje novosti
Fbi se oglasio: Osumnjičeni za ubistvo Čarlija Kirka je u pritvoru

OSUMNjIČENI za pucnjavu i ubistvo konzervativnog aktiviste Čarlija Kirka je sada u pritvoru, objavio je direktor FBI-ja Kaš Patel.

Foto: Printskrin - Osumnjičeni za stravičnu pucnjavu danas u kojoj je poginuo Čarli Kirk je sada u pritvoru. Hvala lokalnim i državnim vlastima u Juti na partnerstvu sa "fbi" - napisao je Patel u objavi na Iksu. The subject for the horrific shooting today that took the life of Charlie Kirk is now in custody. Thank you to the local and state authorities in Utah for your partnership with @fbi. We will provide updates when able. — FBI Director Kash Patel
