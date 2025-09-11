Fss traži da se utakmica Srbija - Albanija igra van Beograda!

Srbija i Engleska igrali su u utorak uveče u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, "orlovima" sledi meč sa Albanijom, a najnovije vesti koje se tog meča odluke u našoj grupi su prilično neočekivane.

FOTO: Tanjug/AP Naime, srpska kuća fudbala radi na tome da se meč sa Albancima "izmesti" iz Beograda - u Leksovac. - Utakmica sa Engleskom bila je razočaravajuća, ne samo u smislu rezultata (0:5), nego u smislu svega što je prikazano. Verovali smo da je duel sa tako velikom fudbalskom silom kao što je Engleska prava prilika da na našem najvećem stadionu ispunjenom do poslednjeg mesta pokrenemo jedan pozitivan talas i obnovimo kult reprezentacije. Prilika je