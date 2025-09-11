Fss traži da se utakmica Srbija - Albanija igra van Beograda!

Večernje novosti pre 12 minuta
Fss traži da se utakmica Srbija - Albanija igra van Beograda!

Srbija i Engleska igrali su u utorak uveče u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, "orlovima" sledi meč sa Albanijom, a najnovije vesti koje se tog meča odluke u našoj grupi su prilično neočekivane.

FOTO: Tanjug/AP Naime, srpska kuća fudbala radi na tome da se meč sa Albancima "izmesti" iz Beograda - u Leksovac. - Utakmica sa Engleskom bila je razočaravajuća, ne samo u smislu rezultata (0:5), nego u smislu svega što je prikazano. Verovali smo da je duel sa tako velikom fudbalskom silom kao što je Engleska prava prilika da na našem najvećem stadionu ispunjenom do poslednjeg mesta pokrenemo jedan pozitivan talas i obnovimo kult reprezentacije. Prilika je
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Branko Radujko o piksiju: „Od njega imamo jasna očekivanja!“ tektonske promene u evroligi: Proširila se na 20 klubova, ali tu…

Branko Radujko o piksiju: „Od njega imamo jasna očekivanja!“ tektonske promene u evroligi: Proširila se na 20 klubova, ali tu nije kraj!

Hot sport pre 12 minuta
Zna se ko je prvi izbor: Jović dolaskom u AEK, ‘izbacio’ iz tima bivšu zvezdu Premijer lige! Tektonske promene u evroligi…

Zna se ko je prvi izbor: Jović dolaskom u AEK, ‘izbacio’ iz tima bivšu zvezdu Premijer lige! Tektonske promene u evroligi: Proširila se na 20 klubova, ali tu nije kraj!

Hot sport pre 12 minuta
Rade Bogdanović ima predlog za novog selektora!

Rade Bogdanović ima predlog za novog selektora!

Sportske.net pre 52 minuta
Zvonko Milojević posle 11 godina na fudbalskog utakmici: Veliki gest FSS na Srbija - Engleska

Zvonko Milojević posle 11 godina na fudbalskog utakmici: Veliki gest FSS na Srbija - Engleska

Mondo pre 2 sata
Reprezentacija Srbije se vraća u Leskovac? Fss seli nacionalni tim sa "Marakane" posle debakla

Reprezentacija Srbije se vraća u Leskovac? Fss seli nacionalni tim sa "Marakane" posle debakla

Mondo pre 1 sat
Radujko najavljuje da će Srbija Albaniju dočekati u Leskovcu

Radujko najavljuje da će Srbija Albaniju dočekati u Leskovcu

Sputnik pre 2 sata
Fss imao posebnog gosta na Marakani! Meč protiv Engleske na poziv Saveza gledao legendarni Zvonko Milojević!

Fss imao posebnog gosta na Marakani! Meč protiv Engleske na poziv Saveza gledao legendarni Zvonko Milojević!

Kurir pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoFudbalski savezFSSTanjugEngleskaFudbalski savez SrbijeAlbanijaBranko Radujkonavijacifudbalska reprezentacija srbije

Sport, najnovije vesti »

SAOPŠTENJE - Zvezda: ''Grub pokušaj da se diskredituje lik i delo našeg igrača''

SAOPŠTENJE - Zvezda: ''Grub pokušaj da se diskredituje lik i delo našeg igrača''

Sportske.net pre 12 minuta
Stadion madridskog Atletika domaćin finala Lige šampiona 2027. godine

Stadion madridskog Atletika domaćin finala Lige šampiona 2027. godine

RTV pre 7 minuta
Od francuskog stripa do sporta koji pleni! Tektonske promene u evroligi: Proširila se na 20 klubova, ali tu nije kraj!

Od francuskog stripa do sporta koji pleni! Tektonske promene u evroligi: Proširila se na 20 klubova, ali tu nije kraj!

Hot sport pre 12 minuta
Za vreme abramovičeve vladavine: Čelsiju zbog ovoga preti oduzimanje bodova! Tektonske promene u evroligi: Proširila se na 20…

Za vreme abramovičeve vladavine: Čelsiju zbog ovoga preti oduzimanje bodova! Tektonske promene u evroligi: Proširila se na 20 klubova, ali tu nije kraj!

Hot sport pre 12 minuta
Finale Lige šampiona 2027. godine u Madridu

Finale Lige šampiona 2027. godine u Madridu

RTS pre 12 minuta