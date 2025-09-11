Poslednja šansa za Evropu

Velike priče pre 39 minuta  |  Piše Željko Pantelić
Poslednja šansa za Evropu

Pred autokratskim i diktatorskim režimima, EU odnosno Evropa bi morala da se vrati svojoj istorijskoj ulozi i da bude ono što je bila vekovima: svetionik slobode i kontinent šansi za sve talentovane i sposobne ljude. Zato je borba za liberalno-demokratsko društvo fundamentalna, a ona ne može da se dobije bez naoružavanja

Mario Dragi je direktno, bez upotrebe politički korektnog rečnika, saopštio i liderima članica EU, evropskih institucija i evroparlamentarcima da ako žele da Evropska unija preživi kao demokratska, liberalna i slobodna zajednica, mora da se reformiše što pre i da se naoruža i kreira respektabilnu vojnu snagu. Nisu dovoljne kozmetičke promene ili verbalne akrobacije poput poslednje koja je ime programa za naoružavanje EU promenila iz eksplicitnog “ReArm Europe” u
Otvori na velikeprice.com

Pročitajte još

Zelenski razgovarao sa Fon der Lajen: "Hvala na snažnom govoru o stanju nacije"

Zelenski razgovarao sa Fon der Lajen: "Hvala na snažnom govoru o stanju nacije"

Blic pre 2 sata
Roman Abramovič izgubio sudski spor protiv EU: Ruski tajkun tražio ukidanje ograničenja, uključujući zamrzavanje imovine i…

Roman Abramovič izgubio sudski spor protiv EU: Ruski tajkun tražio ukidanje ograničenja, uključujući zamrzavanje imovine i zabranu putovanja u Evropu - odbijen

Kurir pre 5 sati
Nemački list: Brisel polako gubi strpljenje sa autoritarnim predsednikom Srbije Vučićem

Nemački list: Brisel polako gubi strpljenje sa autoritarnim predsednikom Srbije Vučićem

Danas pre 6 sati
EU odbacila Trampov zahtev da uvede carine Indiji i Kini

EU odbacila Trampov zahtev da uvede carine Indiji i Kini

Danas pre 11 sati
Donald Tramp ponovo povećava carine: Sada zatražio samo jedno od Evropske unije - na udaru čak tri zemlje?!

Donald Tramp ponovo povećava carine: Sada zatražio samo jedno od Evropske unije - na udaru čak tri zemlje?!

Kurir pre 1 dan
Poljska saopštila da je oborila ruske dronove u zračnom prostoru NATO-a, što je prvi takav slučaj od početka rata u Ukrajini…

Poljska saopštila da je oborila ruske dronove u zračnom prostoru NATO-a, što je prvi takav slučaj od početka rata u Ukrajini

Slobodna Evropa pre 1 dan
Belgija konfiskuje rusku imovinu - pod uslovom da EU preuzme rizik

Belgija konfiskuje rusku imovinu - pod uslovom da EU preuzme rizik

Politika pre 6 sati

Ključne reči

Evropska UnijaEU

Svet, najnovije vesti »

Poslednja šansa za Evropu

Poslednja šansa za Evropu

Velike priče pre 39 minuta
24 godine od terorističkih napada u Njujorku i Vašingtonu

24 godine od terorističkih napada u Njujorku i Vašingtonu

RTV pre 54 minuta
Kremlj testira crvene linije NATO: Upad dronovima u Poljsku nova faza strategije "rezanja salame": Putin je majstor te igre…

Kremlj testira crvene linije NATO: Upad dronovima u Poljsku nova faza strategije "rezanja salame": Putin je majstor te igre (foto)

Blic pre 59 minuta
"Našli smo je, ovo je početak nove: Ere!" 40 svetlosnih godina od Zemlje udaljen je svet koji menja budućnost, ali postoji…

"Našli smo je, ovo je početak nove: Ere!" 40 svetlosnih godina od Zemlje udaljen je svet koji menja budućnost, ali postoji velika opasnost

Blic pre 24 minuta
Upucan Trampov bliski saradnik: "Čarli Kirk je mrtav": Objavljen snimak na kom se vidi kako ga metak pogađa, osumnjičeni…

Upucan Trampov bliski saradnik: "Čarli Kirk je mrtav": Objavljen snimak na kom se vidi kako ga metak pogađa, osumnjičeni pušten iz pritvora (foto, video)

Blic pre 24 minuta