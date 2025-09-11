Poslednja šansa za Evropu

Pred autokratskim i diktatorskim režimima, EU odnosno Evropa bi morala da se vrati svojoj istorijskoj ulozi i da bude ono što je bila vekovima: svetionik slobode i kontinent šansi za sve talentovane i sposobne ljude. Zato je borba za liberalno-demokratsko društvo fundamentalna, a ona ne može da se dobije bez naoružavanja

Mario Dragi je direktno, bez upotrebe politički korektnog rečnika, saopštio i liderima članica EU, evropskih institucija i evroparlamentarcima da ako žele da Evropska unija preživi kao demokratska, liberalna i slobodna zajednica, mora da se reformiše što pre i da se naoruža i kreira respektabilnu vojnu snagu. Nisu dovoljne kozmetičke promene ili verbalne akrobacije poput poslednje koja je ime programa za naoružavanje EU promenila iz eksplicitnog “ReArm Europe” u