Ništa od nove senzacije: Nemačka u finalu Evrobasketa posle pobede nad Finskom

Prvi finalista Evropskog prvenstva u košarci je Nemačka.

Osvajači Mundobasketa u Manili pre dve godine imaće priliku da u nedelju objedine titule evropskog i svetskog šampiona posle pobede nad Finskom u Rigi - 98:86.

Posle početnog vođstva Finske, Nemačka je ubrzo uspostavila prednost koju je održavala tokom čitave utakmice.

Do nove pobede na prvenstvu, osme u nizu, Nemci su stigli na krilima kapitena Denisa Šrudera i Franca Vagnera koji su pružili odličnu partiju.

Šruder je postigao 26 poena i podelio 12 asistencija, dok je Vagner meč završio sa 22 poena.

Više od 20 poena u timu Finske postigao je samo Olivijer Nkamua (21), dok je Lauri Markanen dao 16.

Ovo je prvo finale Evrobasketa za nemačku reprezentacije od 2005. u Beogradu, gde su poraženi od Grčke.

Možda će 20 godina kasnije dobiti priliku za revanš, jer će se u nedelju od 20 sati sastati sa boljim iz duela Turska - Grčka koji se igra večeras.

Nemačka je do sada jedinu titulu prvaka Evrope osvojila 1993. i to kao domaćin, pod vođstvom Svetislava Pešića, sadašnjeg selektora Srbije.

EPA/Shutterstock Olivijer Nkamua (levo) bio je najbolji u dresu Finske sa 21 poenom

Finska je dobro otvorila utakmicu pa je u jednom trenutku povela sa osam poena razlike.

Ali aktuelni svetski šampion oporavio se brzo, te zahvaljujući trojkama, između ostalog, krila Orlando Medžika Tristana da Silve i poenima pod košem centra Danijela Tajsa, poveo na kraju prve četvrtine 30:26.

Izabranici privremenog nemačkog selektora Alan Ibrahimagića, u odsustvu Aleksa Mumbrua, do kraja poluvremena nastavili da povećavaju razliku koja je u jednom trenutku iznosila 19 poena, zahvaljujući, prvenstveno, odličnoj partiji Franca Vagnera, kako trojkama, tako i šutevima za dva.

Reuters Nemački centar Danijel Tajs (levo) i finski as Lauri Markanen (desno) u duelu

U nastavku susreta Nemci su održavali razliku, dok su Finci sporadično, trojkama Olivijera Nkamue i 18-godišnjeg Mike Murinena pokušavali da im se približe.

Najbolji u redovima Finske, Lauri Markanen malo se razbudio u drugom poluvremenu, što nije bilo dovoljno da se razigrani Nemci stignu.

Najbliže su im se primakli pri kraju treće četvrtine na 79:73.

U poslednjem delu susreta prednost je ponovo postala dvocifrena, te su Nemci, opravdavši ulogu favorita, utakmicu rutinski priveli kraju pobedivši 98:86.

