BBC vesti na srpskom

Ništa od nove senzacije: Nemačka u finalu Evrobasketa posle pobede nad Finskom

Prvi finalista Evrobasketa 2025. je Nemačka koja je pobedila Finsku 98:86.

BBC News pre 41 minuta
Nemci slave prolazak
Reuters

Prvi finalista Evropskog prvenstva u košarci je Nemačka.

Osvajači Mundobasketa u Manili pre dve godine imaće priliku da u nedelju objedine titule evropskog i svetskog šampiona posle pobede nad Finskom u Rigi - 98:86.

Posle početnog vođstva Finske, Nemačka je ubrzo uspostavila prednost koju je održavala tokom čitave utakmice.

Do nove pobede na prvenstvu, osme u nizu, Nemci su stigli na krilima kapitena Denisa Šrudera i Franca Vagnera koji su pružili odličnu partiju.

Šruder je postigao 26 poena i podelio 12 asistencija, dok je Vagner meč završio sa 22 poena.

Više od 20 poena u timu Finske postigao je samo Olivijer Nkamua (21), dok je Lauri Markanen dao 16.

Ovo je prvo finale Evrobasketa za nemačku reprezentacije od 2005. u Beogradu, gde su poraženi od Grčke.

Možda će 20 godina kasnije dobiti priliku za revanš, jer će se u nedelju od 20 sati sastati sa boljim iz duela Turska - Grčka koji se igra večeras.

Nemačka je do sada jedinu titulu prvaka Evrope osvojila 1993. i to kao domaćin, pod vođstvom Svetislava Pešića, sadašnjeg selektora Srbije.

Olivijer Nkamua (levo) bio je najbolji u dresu Finske sa 21 poenom
EPA/Shutterstock
Olivijer Nkamua (levo) bio je najbolji u dresu Finske sa 21 poenom

Finska je dobro otvorila utakmicu pa je u jednom trenutku povela sa osam poena razlike.

Ali aktuelni svetski šampion oporavio se brzo, te zahvaljujući trojkama, između ostalog, krila Orlando Medžika Tristana da Silve i poenima pod košem centra Danijela Tajsa, poveo na kraju prve četvrtine 30:26.

Izabranici privremenog nemačkog selektora Alan Ibrahimagića, u odsustvu Aleksa Mumbrua, do kraja poluvremena nastavili da povećavaju razliku koja je u jednom trenutku iznosila 19 poena, zahvaljujući, prvenstveno, odličnoj partiji Franca Vagnera, kako trojkama, tako i šutevima za dva.

Nemački centar Danijel Tajs (levo) i finski as Lauri Markanen (desno) u duelu
Reuters
Nemački centar Danijel Tajs (levo) i finski as Lauri Markanen (desno) u duelu

U nastavku susreta Nemci su održavali razliku, dok su Finci sporadično, trojkama Olivijera Nkamue i 18-godišnjeg Mike Murinena pokušavali da im se približe.

Najbolji u redovima Finske, Lauri Markanen malo se razbudio u drugom poluvremenu, što nije bilo dovoljno da se razigrani Nemci stignu.

Najbliže su im se primakli pri kraju treće četvrtine na 79:73.

U poslednjem delu susreta prednost je ponovo postala dvocifrena, te su Nemci, opravdavši ulogu favorita, utakmicu rutinski priveli kraju pobedivši 98:86.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 09.12.2025)

BBC News
Ubistvo Čarlija Kirka: Osumnjičenog prijavio porodični prijatelj, na pronađenim mecima pisalo 'O bela ćao'

Ubistvo Čarlija Kirka: Osumnjičenog prijavio porodični prijatelj, na pronađenim mecima pisalo 'O bela ćao'

BBC News pre 3 sata
Ko je Čarli Kirk, ubijeni ljubitelj Trampa, i kuda ide Amerika

Ko je Čarli Kirk, ubijeni ljubitelj Trampa, i kuda ide Amerika

BBC News pre 7 sati
Bivši predsednik Brazila Bolsonaro osuđen na 27 godina zatvora zbog 'planiranja vojnog puča'

Bivši predsednik Brazila Bolsonaro osuđen na 27 godina zatvora zbog 'planiranja vojnog puča'

BBC News pre 14 sati
Evrovizija 2026: Ko sve najavljuje bojkot ako Izrael bude učestvovao

Evrovizija 2026: Ko sve najavljuje bojkot ako Izrael bude učestvovao

BBC News pre 3 sata
U Japanu živi skoro 100.000 ljudi starijih od 100 godina

U Japanu živi skoro 100.000 ljudi starijih od 100 godina

BBC News pre 5 sati
BBC News

Povezane vesti »

Bonga i povratak u NBA - vreme je?

Bonga i povratak u NBA - vreme je?

Sportske.net pre 25 minuta
Grčkoj potrebno čudo, Turska grabi ka finalu Evrobasketa

Grčkoj potrebno čudo, Turska grabi ka finalu Evrobasketa

Nova pre 5 minuta
Zvezda na minus 37 protiv Pariza u Nikoziji

Zvezda na minus 37 protiv Pariza u Nikoziji

RTS pre 1 sat
Debakl zvezde: Ovakav poraz niko nije očekivao!

Debakl zvezde: Ovakav poraz niko nije očekivao!

Hot sport pre 1 sat
Zvezda ubedljivo poražena od Pariza na startu turnira u Nikoziji

Zvezda ubedljivo poražena od Pariza na startu turnira u Nikoziji

Serbian News Media pre 1 sat
Sramota Crvene zvezde – Pariz zalepio crveno-belima žestok šamar, slavio sa 37 poena razlike

Sramota Crvene zvezde – Pariz zalepio crveno-belima žestok šamar, slavio sa 37 poena razlike

Nova pre 1 sat
"Stotka" na Kipru: Ubedljiv poraz Zvezde od Pariza

"Stotka" na Kipru: Ubedljiv poraz Zvezde od Pariza

Euronews pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaEvropsko prvenstvoEvropsko prvenstvo u košarciNemačkaFinska

Sport, najnovije vesti »

Pobeda „desetkovanog“ Partizana u neverovatnoj atmosferi na Tašmajdanu

Pobeda „desetkovanog“ Partizana u neverovatnoj atmosferi na Tašmajdanu

Danas pre 56 minuta
Hamad spasao pet meč lopti: Neverovatna pobeda Međedovića u Nišu

Hamad spasao pet meč lopti: Neverovatna pobeda Međedovića u Nišu

Danas pre 1 sat
Po jutru se dan poznaje ili prvi se mačići… Crvena zvezda ubedljivo poražena u Nikoziji

Po jutru se dan poznaje ili prvi se mačići… Crvena zvezda ubedljivo poražena u Nikoziji

Danas pre 1 sat
Miomir Kecmanović komentarisao „pumpanje“ sa tribina

Miomir Kecmanović komentarisao „pumpanje“ sa tribina

Danas pre 2 sata
Crvena zvezda prodala Šerifa Endiaja

Crvena zvezda prodala Šerifa Endiaja

Danas pre 3 sata