Ubistvo Čarlija Kirka: Osumnjičenog prijavio porodični prijatelj, na pronađenim mecima pisalo 'O bela ćao'

Osumnjičeni za ubistvo Čarlija Kirka, uticajnog konzervativnog aktiviste i bliskog saveznika američkog predsednika Donalda Trampa, uhapšen je 12. septembra, objavio je FBI na konferenciji za medije.

Tajler Robinson ima 22 godine i policija ga je pronašla posle prijave porodičnog prijatelja, naveli su.

Kirk je ubijen iz vatrenog oružja, metkom u vrat, dok je govorio na univerzitetu u Juti.

Policija je sprovela opsežnu potragu, a američki predsednik Donald Tramp prvi je objavio da veruju da su uhapsili napadača.

„Mislim da ga imamo (osumnjičenog)".

„Sa visokom dozom sigurnosti, mogu da kažem da je pritvoren. Ima 28 ili 29 godina", rekao je Tramp za Foks njuz.

Kaže da je osumnjičenog odao „neko njemu veoma blizak", ne otkrivajući ko.

Pohvalio je nadležne službe za rad, rekavši da su počeli „apsolutno od nule".

„Imali smo samo snimak nekog na krovu koji je izgledao kao mrav.

„Snimak je bio gotovo beskoristan, samo se videlo da je neko na krovu", rekao je američki predsednik.

Spenser Koks, guverner Jute, rekao je da su istražitelji pronašli pušku i nišan umotane u peškir.

Na pronađenim mecima bile ispisane poruke: „Hej fašisto! Hvataj", „O bela ćao, bela ćao" i „ako pročitaš ovu poruku, onda si gej lmao", rekao je Koks.

Istražitelji su, nastavio je, intervjuisali Robinsonovog cimera, koji im je pokazao poruke između njega i naloga pod imenom „Tajler“ na aplikaciji Diskord.

U porukama od „Tajlera" navodi se da puška treba da se preuzme sa određene tačke, da se ostavi u žbunju, da se posmatra područje gde je puška ostavljena i da se oružje ostavi umotano u peškir, kaže Koks.

Koks kaže da su u porukama takođe pominjani gravirani meci, nišan i da je puška „jedinstvena“.

„Tajler“ je u porukama takođe pomenuo da je menjao odeću, dodaje Koks.

Guverner Jute je preneo i da je član porodice osumnjičenog rekao istražiteljima da je Tajler Robinson postao „politički nastrojeniji“ poslednjih godina.

Isti član porodice prisetio se nedavnog incidenta u kojem je Robinson došao na večeru pre 10. septembra i pomenuo da Čarli Kirk dolazi na Univerzitet Juta Vali, i govorio o tome zašto ga „ne voli i kakve stavove ima“.

Robinson je rekao članu porodice da je „Kirk pun mržnje i da je širi", tvrdi Koks.

Kada su ga istražitelji lično sreli 12. septembra, primećen je u odeći koja je ista kao na snimku, u „jednostavnoj kestenjastoj majici, svetlom šorcu, crnom kapom sa belim logom i svetlim patikama “.

Šta se desilo?

Kirk (31) je govorio na Univerzitetu Juta Vali u Oremu 10. septembra 2025. godine u okviru turneje „Povratak Amerike".

Sedeo je ispod belog šatora i odgovarao na pitanja publike u dvorištu univerziteta.

Bilo je oko 3.000 ljudi.

Tek što je odgovorio na pitanje o velikom broju nasilnih ubistava u Americi i nekontrolisanom oružju u rukama civila, upucan je u vrat.

Oko 12:20 po lokalnom vremenu, jedan od prisutnih ga je upitao: „Da li znate koliko je transrodnih Amerikanaca bilo ubica u poslednjih 10 godina?".

Kirk je odgovorio: „Previše."

Usledilo je konstatacija i novo pitanje prisutnog.

„Bilo ih je pet, pet za 10 godina. Koliko je masovnih pucnjava bilo u tom periodu?".

„Računajući ili ne računajući nasilje bandi?", uzvratio je Kirk.

Zatim se čuje jedan hitac, za koji se veruje da je ispaljen sa krova Losi centra, zgrade sa pogledom na veliki trg studentskog grada.

Pogledajte trenutak kada je ispaljen hitac na konzervativnog političkog aktivistu Čarlija Kirka

Kirk se potom srušio sa stolice sa jasno vidljivom ranom na vratu.

Obilno je krvario dok su ga odvlačili sa mesta događaja.

Okupljeni oko šatora počeli su da vrište i beže, a neki su zalegli.

Šta je poznato o osumnjičenom?

Department of Public Safety/Handout via REUTERS Federalni istražni biro (FBI) objavio je fotografiju muškarca za kojeg se kaže da je 'osoba od interesa' za nadležne - ili osumnjičeni

Najpre su uhapšena dvojica osumnjičenih, ali su brzo pušteni na slobodu.

Policija je rekla da nema dokaza da su povezani sa pucnjavom.

Za sada nije poznat ko je osumnjičeni i njegov motiv.

Međutim, komesar za javnu bezbednost Jute rekao je da je napadač izgledao kao da je „studentskih godina" i da se dobro uklopio u masu studenata.

Federalni istražni biro (FBI) objavio je fotografiju „osobe od interesa", odnosno osumnjičenog i apelovali na javnost da pomognu u identifikaciji muškarca sa slike.

Prema fotografiji, mršavi muškarac imao je kačket i naočari za sunce, patike „Konvers“ i „prepoznatljivu“ crnu majicu dugih rukava sa američkom zastavom i orlom.

FBI je raspisao nagradu od 100.000 dolara za bilo kakvu informaciju o osumnjičenom.

BBC Kretanje osumnjičenog posle ubistva Čarlija Kirka

Na konferenciji za novinare, guverner Jute Spenser Koks objavio je snimak za koji policija veruje da je osumnjičeni kako beži sa mesta zločina.

Vidi se figura obučena u crno kako trči preko krova zgrade od mesta gde je hitac ispaljen i skače na travu ispod, pre nego što krene ka obližnjem parkingu.

FBI je ranije saopštio da su pronašli moćno vatreno oružje - uvezenu pušku Mauzer 30-06 sa zatvaračem - umotanu u peškir u šumovitom području.

Na drugim snimcima takođe je silueta koja posle pucnja trči preko krova zgrade.

Pogledajte snimak

Zvaničnici kažu da su na oružju otkriveni otisci i da se „mnogo" forenzičkih dokaza obrađuje u federalnim i državnim laboratorijama.

„Uhvatićemo ovu osobu", rekao je guverner Koks.

„Radili smo sa našim advokatima, pripremajući sve što nam je potrebno... kako bismo mogli da tražimo smrtnu kaznu u ovom slučaju", dodao je.

Juta je među 27 država u SAD gde je smrtna kazna moguća.

Sprovedena je opsešna potraga za osumnjičenim.

FBI je dobio hiljade dojava ljudi, što je najveći broj još od bombaškog napada tokom Bostonskog maratona 2013. godine, dodao je.

Obavljeno je i više od 200 ispitivanja očevidaca.

Očevici na univerzitetu opisivali su novinarima šta su videli.

„Čuo sam pucanj, glasan prasak, a onda sam video kako (Kirk) pada sa stolice", rekao je jedan svedok.

„Svi smo zalelgi i ostali u tom položaju oko 30 do 45 sekundi, a onda su svi oko nas ustali i počeli da trče“, rekla je Ema Pits, novinarka Dezeret njuza.

BBC Silueta osobe koja leži na krovu centra u univerzitetskom području

BBC Silueta osobe koja se kreće po krovu centra u univerzitetskom području posle pucnjave

Ko je bio Čarli Kirk?

REUTERS/Annegret Hilse Širom Amerike odaje se počast Čarliju Kirku

Kirk je bio jedan od najistaknutijih konzervativnih aktivista i medijskih ličnosti u SAD.

Bio je Trampov poverljivi saveznik, prisustvovao je njegovoj inauguraciji u januaru 2025. i bio je čest gost Bele kuće.

Kao osamnaestogodišnjak 2012. godine, bio je jedan od osnivača Turning Point USA (TPUSA), studentske organizacije čiji je cilj širenje konzervativnih ideala na liberalno orijentisanim američkim koledžima.

Postao je poznat po održavanju debata na otvorenom na univerzitetima širom zemlje, odgovarajući na brza pitanja pod motom „Dokaži mi da nisam u pravu".

Njegove objave na društvenim mrežama i dnevni podkast nudili su pregled onoga o čemu je često govorio - kontrola oružja i klimatskih promena, vera i porodične vrednosti, ali i globalna politika, između ostalog i rat na Bliskom istoku i ponašanje Izraela.

Pogledajte video o Čarliju Kirku

Kirk je imao mnogo kritičara koji su ga videli kao kontroverznu figuru koja je promovisala kontroverzna i, ponekad, zaverenička uverenja, poput tvrdnje da je Demokratska stranka pokrala izbore 2020. i da je Donald Tramp tada zapravo pobedio.

Ali je imao i veliki broj obožavalaca.

Pripisuje mu se ključna uloga u ubeđivanju mlađih birača da glasaju za Trampa na novembarskim izborima 2024.

U Trampovoj administraciji je bio cenjen zbog dubokog razumevanja pokreta MAGA (Make America Great Again - Učinimo Ameriku ponovo velikom).

Reagovanja: Šok, ali i radost

Šok, tuga i bes su zahvatili ceo politički spektar.

Ali društvene mreže su pune i snimaka na kojima se protivnici Čarlija Kirka raduju.

„Veliki, pa čak i legendarni, Čarli Kirk, je mrtav. Niko nije razumeo niti imao Srce mladih u Sjedinjenim Američkim Državama bolje od Čarlija", napisao je Tramp na njegovoj društvenoj mreži Istina (Truth Social).

„Svi su ga voleli i divili mu se, posebno ja", dodao je predsednik, naredivši da se sve zastave spuste na pola koplja širom zemlje.

ABIR SULTAN/EPA/Shutterstock Veliki poster Donalda Trampa i Čarlija Kirka postavljen je na zgradi u izraelskom Tel Avivu. Piše: 'Veliki Čarli Kirk. Počivaj u miru'.

Bivši američki predsednici su izrazili saučešće.

Džozef Bajden je rekao da „u našoj zemlji nema mesta za ovakvu vrstu nasilja", dok je Barak Obama nazvao pucnjavu „gnusnim činom".

Ali smrt Kirka je otkrila i duboku podeljenost u američkom društvu.

Iz Ovalnog kabineta Bele kuće, Tramp je rekao da je „radikalno levo političko nasilje povredilo previše nevinih ljudi".

Neki od njegovih saveznika, među kojima i tehnološki magnat Ilon Mask, takođe krive levicu ili Demokratsku stranku i traže masovna hapšenja.

REUTERS/Susana Vera Odavanje pošte Čarliju Kirku u Madridu, ispred ambasade SAD

Podkaster Rogan i glumac Čarli Šin uživo saznali za ubistvo, pravdanje urednika TMZ-a

Džo Rogan, voditelj izuzetno popularnog podkasta, saznao je za ubistvo Kirka dok je uživo razgovarao sa glumcem Čarlijem Šinom (pogledajte snimak OVDE).

Obojica su bili u šoku.

„Ljudi su toliko podeljeni u ovoj zemlji... i toliko mnogo ljudi profitira od te podele.

„Desiće se jedna od dve stvari, ljudi će shvatiti koliko je ovo prokleto ludo... ili će biti mnogo gore", rekao je Rogan posle početnog šoka.

Popularni tabloid TMZ, koji ima običaj da snima sve šta se dešava u redakciji u realnom vremenu, isto je učinio i kada je ubijen Kirk.

Na snimcima se vidi jedan od urednika koji ustaje sa stolice i govori saradnicima šta da rade.

Potom se u pozadini čuje vrištanje i aplaudiranje.

Urednici TMZ su se potom izvinjavali, tvrdeći da aplauz i radosni uzvici nisu bili zbog ubistva Kirka, već su „neki zaposleni gledali policijsku poteru za nekim automobilom i navijali".

U komentarima na mrežama mnogi nisu poverovali u ovo objašnjenje.

„Ko još gleda policijsku jurnjavu i tako navija?", napisano je u jednom od mnogih komentara na mreži Iksu kao odgovor na obrazloženje urednika TMZ-a.

Podele su se odrazile i na Kongres.

Posle minuta ćutanja u čast Kirka, u Predstavničkom domu izbila je svađa.

Republikanska poslanica Ana Paulina Luna optužila je demokrate za širenje govora mržnje.

Međutim, komentari Trampa i njegovih saveznika izazvali su kontroverze, a kritičari kažu da zanemaruju da priznaju kako bujica nasilja pogađa i levičarske političare i tvrde da bi mogli dodatno da pojačaju napetosti.

Pogledajte video o atentatu na Donalda Trampa

Da li je političko nasilje u SAD u porastu?

U prvih šest meseci ove godine, zabeleženo je oko 150 politički motivisanih napada.

To je skoro dvostruko više nego u istom periodu prošle godine, rekao je stručnjak Majk Džensen za novinsku agenciju Rojters.

Amerika je trenutno u veoma, veoma opasnoj situaciji, rekao je Žensen, sa Univerziteta u Merilendu, koji više od 50 godina prati političko nasilje.

„Ovo bi apsolutno moglo da posluži kao neka vrsta tačke žarišta koja će potpriti još nasilja", dodaje.

Kirkovo ubistvo je najnovije u nizu napada na istaknute političke lidere u Americi.

Na Trampa je izveden atentat prošle godine u Pensilvaniji tokom predizborne kampanje.

Tada mu je metak okrznuo uho.

Potom su federalni agenti saoštili da su sprečili još jedan pokušaj ubistva predsednika na njegovom golf terenu u klubu na Floridi.

Istaknuta poslanica Demokratske stranke u Minesoti i njen suprug ubijeni su u njihovom domu.

Suprug tadašnje predsednice Predstavničkog doma Nensi Pelosi je pretučen čekićem nakon što je muškarac provalio u kuću para sa namerom da otme tada jednu od vodećih zvaničnica Demokratske stranke.

