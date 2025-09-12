Hitna pomoć: Još jedna nesreća na Pupinovom mostu

Beta pre 38 minuta

Na Pupinovom mostu u smeru iz Zemuna ka Borči noćas se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je teške povrede glave i noge zadobio muškarac star oko 45 godina, rečeno je agenciji Beta u Hitnoj pomoći.

Hitnoj pomoći su se tokom noći najčešće za pomoć i savet javljali hronični bolesnici. Dežurne lekarske ekipe izlazile su na teren 103 puta, a od toga je 20 intervencija bilo na javnim mestima.

Noćas su se toj službi građani najčešće obraćali zbog bola u grudima i visokog krvnog pritiska.

(Beta, 12.09.2025)

saobraćajna nesrećaBorčaZemun

