Roditelji i zaposleni na Vazduhoplovnoj akademiji ispratili direktora i prinudnu upravu uz buku

Beta pre 11 minuta

Zaposleni i roditelji đaka u Vazduhopolovnoj akademiji u Beogradu nisu danas dozvolili novom v.d. direktoru Srđanu Čokorilu i privremenom Školskom odboru, koje je imenovalo Ministarstvo prosvete, da preuzmu dužnost u toj školi.

Kako prenosi portal Nova.rs, roditelji i zaposleni ispratili su Čokorila i prinudnu upravu iz škole uz zvižduke i buku.

Kako su okupljeni rekli za taj portal, za danas su "mirni", međutim dogovaraće se o smenama i dežurstvima u školi, inače će im "Čokorilo zauzeti Akademiju".

"Svi smo stali u odbranu i interes đaka. Oni nisu mogli da se izbore. Prvo je salu napustilo obezbeđenje jer nemaju pravnog osnova da budu prisutni, ti nabildovani momci. A onda su, kada smo podigli ton, otišli i oni svi. Videli su da danas neće moći ništa da urade", kazala sagovornica Nova.rs koja je prisustvovala tom sastanku.

Ministarstvo prosvete saopštilo je danas da je privremenom merom razrešilo Školski odbor Srednje škole "Vazduhoplovna akademija" i imenovalo privremeni Školski odbor čiji je zadatak da omogući uslove za izvođenje nastave.

"Zbog opstrukcija dela nastavnika i Školskog odbora Srednje škole 'Vazduhoplovna akademija' koje onemogućavaju izvođenje nastave i ugrožavaju pravo učenika na obrazovanje, Ministarstvo prosvete uvodi privremene mere u ovu obrazovnu ustanovu, na osnovu mera naloženih vanrednim inspekcijskim nadzorom", navodi se u saopštenju.

Zaposleni u Vazduhoplovnoj akademiji saopštili su ranije da će početi sa nastavom ukoliko njihovi zahtevi budu ispunjeni.

Oni su zatražili da ministar prosvete Dejan Vuk Stanković imenuje direktora u skladu sa zakonom, mišljenjem Nastavničkog veća i odlukom Školskog odbora Vazduhoplovne akademije i da Vlada Srbije stavi van snage odluke o oduzimanju prava na korišćenje imovine toj srednjoj školi.

Zaposleni su ranije danas saopštili i da su dobili zvaničnu dokumentaciju u kojoj je potvrđeno da se Vazduhoplovnoj akademiji, pored imovine i opreme u Vršcu, protivpravno oduzima i imovina u Beogradu - zgrade, oprema, kao i novi simulator letenja za avion "Airbus A320", nabavljen sredstvima Evropske unije.

Naveli su da škola ima pravo da namenski koristi imovinu dodeljenu ugovorom grada Beograda do 2037. godine, a ukoliko bi došlo do oduzimanja imovine Vazduhoplovna akademija bi izgubila kriterijum na osnovu kojeg je dobila ovlašćenja za školovanje vazduhoplovnih kadrova od European Union Aviation Safety Agency (EASA).

(Beta, 12.09.2025)

