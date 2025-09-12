Doneta odluka! Irska neće učestvovati na Evroviziji 2026 ako se Izraelu dozvoli učešće: Oglasio se i direktor takmičenja

Irska je najavila da neće učestvovati na Evrovizije 2026 ukoliko Izraelu bude dozvoljeno da se takmiči, tvrdi irska nacionalna radio-televizija RTE.

Direktor Pesme Evrovizije, Martin Grin, izjavio je: "Poštovaćemo odluku bilo koje zemlje koja odluči da ne učestvuje na takmičenju." Na generalnoj skupštini EBU u julu, nekoliko članova izrazilo je zabrinutost zbog učešća Izraela, ali detalji tih prigovora nisu javno objavljeni, prenosi Skaj njuz. Podsetimo, predstavnica Izraela prošle godine bila je Juval Rafael, a tokom takmičenja su je pratili brojni skandali. Ona je otpevala pesmu "New day will rise", a tokom