Doneta odluka! Irska neće učestvovati na Evroviziji 2026 ako se Izraelu dozvoli učešće: Oglasio se i direktor takmičenja

Blic pre 4 sati
Doneta odluka! Irska neće učestvovati na Evroviziji 2026 ako se Izraelu dozvoli učešće: Oglasio se i direktor takmičenja

Irska je najavila da neće učestvovati na Evrovizije 2026 ukoliko Izraelu bude dozvoljeno da se takmiči, tvrdi irska nacionalna radio-televizija RTE.

Direktor Pesme Evrovizije, Martin Grin, izjavio je: "Poštovaćemo odluku bilo koje zemlje koja odluči da ne učestvuje na takmičenju." Na generalnoj skupštini EBU u julu, nekoliko članova izrazilo je zabrinutost zbog učešća Izraela, ali detalji tih prigovora nisu javno objavljeni, prenosi Skaj njuz. Podsetimo, predstavnica Izraela prošle godine bila je Juval Rafael, a tokom takmičenja su je pratili brojni skandali. Ona je otpevala pesmu "New day will rise", a tokom
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Evrovizija pred skandalom! Irska se povlači sa takmičenja ako nastupi Izrael

Evrovizija pred skandalom! Irska se povlači sa takmičenja ako nastupi Izrael

Alo pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

EvrovizijaEurosongEvrosongPesma EvrovizijeIzraelIrska

Zabava, najnovije vesti »

"Pobegla sam od Zorana Marjanovića" Naša pevačica šokirala priznanjem, evo šta je tražio od nje

"Pobegla sam od Zorana Marjanovića" Naša pevačica šokirala priznanjem, evo šta je tražio od nje

Alo pre 2 sata
Studenti Kornela ubili medveda, pa ga doneli u dom! Rasparčali da i odrali, oglasili se sa Univerziteta: "Nije prekršen zakon

Studenti Kornela ubili medveda, pa ga doneli u dom! Rasparčali da i odrali, oglasili se sa Univerziteta: "Nije prekršen zakon

Blic pre 2 sata
Pobedila u rijalitiju, a onda nestala! Komšije razvezale jezik o Nadici Zeljković, evo čime se sada bavi

Pobedila u rijalitiju, a onda nestala! Komšije razvezale jezik o Nadici Zeljković, evo čime se sada bavi

Alo pre 3 sata
Evrovizija pred skandalom! Irska se povlači sa takmičenja ako nastupi Izrael

Evrovizija pred skandalom! Irska se povlači sa takmičenja ako nastupi Izrael

Alo pre 2 sata
"Pozivam je da..." Voditeljka Pinka van sebe zbog Gastozove bivše devojke, hitno se oglasila, nije mogla više da izdrži (video)…

"Pozivam je da..." Voditeljka Pinka van sebe zbog Gastozove bivše devojke, hitno se oglasila, nije mogla više da izdrži (video)

Alo pre 2 sata