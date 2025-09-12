(Foto) nesreća na putu između Pupinovog mosta i petlje Zbeg: Na teranu policija i vatrogasci, stvaraju se gužve

Blic

Večeras je između Pupinovog mosta i petlje Zbeg došlo je do saobraćajne nesreće. Saobraćaj se odvija usporeno.

Kako se navodi u objavi na Instagram stranici moj_beo_grad "Na potezu između Pupinovog mosta i petlje Zbeg, u smeru ka Borči i Pančevu, dogodila se ozbiljna saobraćajna nesreća. Na terenu su 2–3 patrole saobraćajne policije i vatrogasci. Nezgoda se desila na delu puta gde se nalazi “S” krivina, koja je veoma nepregledna i može da iznenadi vozače, naročito one koji nisu često na ovoj deonici". Kako se navodi na Instagram stranici 192_rs, saobraćaj je usporen i
