Otkrivene poruke koje je osumnjičeni za ubistvo Čarlija Kirka urezao na mecima: Bizarne parole i tekst pesme poznate širom sveta

Blic pre 5 minuta
Otkrivene poruke koje je osumnjičeni za ubistvo Čarlija Kirka urezao na mecima: Bizarne parole i tekst pesme poznate širom…

FBI drži konferenciju za medije povodom hapšenja osumnjičenog za ubistvo Čarlija Kirka (Charlie Kirk).

- Imamo ga! Član porodice Tajlera Robinsona kontaktirao je porodičnog prijatelja koji je kontaktirao kancelariju šerifa okruga Vašington sa informacijom da im je Robinson priznao ili implicirao da je počinio ubistvo - rekao je na početku konferencije guverner Jute Spenser Koks. Tajler Robinson je „postao politički angažovaniji poslednjih godina“, rekao je član porodice, prema rečima guvernera Jute. Član porodice je pomenuo nedavnu večeru kada je u razgovoru sa
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Ovako je Tramp Saznao da je Kirk umro: "Mislim da sam ja taj koji mu je saopštio, bio je to težak dan"

Ovako je Tramp Saznao da je Kirk umro: "Mislim da sam ja taj koji mu je saopštio, bio je to težak dan"

Blic pre 6 minuta
Uhapšen osumnjičeni za ubistvo američkog influensera Čarlija Kirka

Uhapšen osumnjičeni za ubistvo američkog influensera Čarlija Kirka

Novi magazin pre 5 minuta
Prva fotografija ubice Čarlija Kirka nakon hapšenja FOTO

Prva fotografija ubice Čarlija Kirka nakon hapšenja FOTO

B92 pre 6 minuta
Uhapšen osumnjičeni za ubistvo američkog influensera Čarlija Kirka

Uhapšen osumnjičeni za ubistvo američkog influensera Čarlija Kirka

Beta pre 11 minuta
Osumnjičeni za ubistvo Kirka identifikovan kao Tajler Robinson - otkriveno kako je uhvaćen

Osumnjičeni za ubistvo Kirka identifikovan kao Tajler Robinson - otkriveno kako je uhvaćen

Euronews pre 31 minuta
Ubistvo Čarlija Kirka: Osumnjičeni ima 22 godine i priznao je ocu šta je uradio, tvrde američki mediji

Ubistvo Čarlija Kirka: Osumnjičeni ima 22 godine i priznao je ocu šta je uradio, tvrde američki mediji

BBC News pre 1 sat
Rojters: Osumnjičeni za ubistvo Čarlija Kirka je Tajler Robinson (22)

Rojters: Osumnjičeni za ubistvo Čarlija Kirka je Tajler Robinson (22)

Vreme pre 20 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

GuvernerVašingtonFBI

Svet, najnovije vesti »

Trump saopštio da je priveden osumnjičeni za ubistvo Kirka

Trump saopštio da je priveden osumnjičeni za ubistvo Kirka

Bloomberg Adria pre 0 minuta
Tramp: Ruski dronovi možda zalutali u Poljsku; Tusk: Bila je namerna akcija i mi to znamo

Tramp: Ruski dronovi možda zalutali u Poljsku; Tusk: Bila je namerna akcija i mi to znamo

RTS pre 6 minuta
Evropska unija izdvaja 40 miliona evra za zaštitu ukrajinskih civila od hladnoće tokom zime

Evropska unija izdvaja 40 miliona evra za zaštitu ukrajinskih civila od hladnoće tokom zime

RTV pre 6 minuta
Otkrivene poruke koje je osumnjičeni za ubistvo Čarlija Kirka urezao na mecima: Bizarne parole i tekst pesme poznate širom…

Otkrivene poruke koje je osumnjičeni za ubistvo Čarlija Kirka urezao na mecima: Bizarne parole i tekst pesme poznate širom sveta

Blic pre 5 minuta
Otkriven identitet atentatora na Čarlija Kirka: Mladić priznao zločin ocu policajcu

Otkriven identitet atentatora na Čarlija Kirka: Mladić priznao zločin ocu policajcu

NIN pre 6 minuta