Potraga za telom žene iz Srbije nastavlja se helikopterima: Tragedija u Crnoj Gori: Fotografisala se na steni, more se uzburkalo i povuklo je

Blic pre 40 minuta
Potraga za telom žene iz Srbije nastavlja se helikopterima: Tragedija u Crnoj Gori: Fotografisala se na steni, more se…

Pomorsko-operativni centar Uprave pomorske bezbednosti i upravljanja lukama (UPSUL) je danas, u dva odvojena slučaja, koordinirao dve akcije traganja na moru.

- Prvi slučaj prijavljen je u 15:25 časova, kada je Centar bezbednosti Herceg Novi obavestio da je kod rta Veslo, u uvali Trašte, primećeno telo utopljenice. Zbog nepovoljnih vremenskih uslova i nemogućnosti isplovljavanja plovila iz Bokokotorskog zaliva, angažovani su ronioci Regionalnog centra za podvodno deminiranje iz Bijele, uz podršku čamca kompanije Una Tivat koji se nalazio u marini Luštica Bay. Takođe, spasilački čamac SAR-1 upućen je kao podrška
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Devojka iz Srbije se utopila na Luštici

Devojka iz Srbije se utopila na Luštici

Danas pre 3 sata
Tragedija u crnoj gori: Utopila se devojka iz Srbije kod Budve! Fotografisala se na steni kada je upala u more: Talasi…

Tragedija u crnoj gori: Utopila se devojka iz Srbije kod Budve! Fotografisala se na steni kada je upala u more: Talasi otežavaju izvlačenje tela

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna GoraHerceg NovihelikopterTivat

Hronika, najnovije vesti »

Potraga za telom žene iz Srbije nastavlja se helikopterima: Tragedija u Crnoj Gori: Fotografisala se na steni, more se…

Potraga za telom žene iz Srbije nastavlja se helikopterima: Tragedija u Crnoj Gori: Fotografisala se na steni, more se uzburkalo i povuklo je

Blic pre 40 minuta
(Foto, video) sudarili se "audi" i kamion, na putu kao da je ratno stanje! Jezive scene posle udesa kod Podgorice: Auto u…

(Foto, video) sudarili se "audi" i kamion, na putu kao da je ratno stanje! Jezive scene posle udesa kod Podgorice: Auto u plamenu, srča na sve strane

Blic pre 1 sat
Sprečeno krijumčarenje opreme u vrednosti od 52.000 evra Neverovatan ulov carinskih službenika - evo šta su pronašli u gepeku…

Sprečeno krijumčarenje opreme u vrednosti od 52.000 evra Neverovatan ulov carinskih službenika - evo šta su pronašli u gepeku automobila (foto)

Kurir pre 1 sat
Ucenjivala šefovu ženu eksplicitnim snimcima: Tražila joj 25.000 evra, pa upala u zamku: Podignuta optužnica protiv…

Ucenjivala šefovu ženu eksplicitnim snimcima: Tražila joj 25.000 evra, pa upala u zamku: Podignuta optužnica protiv Banjalučanke

Blic pre 1 sat
Ucenjivala šefovu ženu eksplicitnim snimcima: Tražila joj 25.000 evra, pa upala u zamku: Podignuta optužnica protiv…

Ucenjivala šefovu ženu eksplicitnim snimcima: Tražila joj 25.000 evra, pa upala u zamku: Podignuta optužnica protiv Banjalučanke

Blic pre 1 sat