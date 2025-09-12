Potraga za telom žene iz Srbije nastavlja se helikopterima: Tragedija u Crnoj Gori: Fotografisala se na steni, more se uzburkalo i povuklo je

Pomorsko-operativni centar Uprave pomorske bezbednosti i upravljanja lukama (UPSUL) je danas, u dva odvojena slučaja, koordinirao dve akcije traganja na moru.

- Prvi slučaj prijavljen je u 15:25 časova, kada je Centar bezbednosti Herceg Novi obavestio da je kod rta Veslo, u uvali Trašte, primećeno telo utopljenice. Zbog nepovoljnih vremenskih uslova i nemogućnosti isplovljavanja plovila iz Bokokotorskog zaliva, angažovani su ronioci Regionalnog centra za podvodno deminiranje iz Bijele, uz podršku čamca kompanije Una Tivat koji se nalazio u marini Luštica Bay. Takođe, spasilački čamac SAR-1 upućen je kao podrška