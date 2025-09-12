"Tražili su da im pokažem pisana slova ćirilice, jer ih ne znaju!" Srednjoškolci u Srbiji znaju engleski, a muku muče sa srpskim pravopisom, da čitaju ne vole, a ovo im je san

Praksa pokazuje da je primetan pad kvaliteta jezičke kulture na svim nivoima. Kad je reč o đacima, srednjoškolci u Srbiji imaju oskudan rečnik, obavezna lektira nije im primamljiva. Često se dešava da imaju visoki nivo znanja engleskog a da ne znaju pravopis srpskog. Ali to nije sve. Problem im predstavlja i kad treba da napišu sva pisana slova azbuke! Kako zainteresovati mlađe generacije i ukazati im koliki značaj ima znanje, pričali smo sa profesorkom srpskog jezika i književnosti jedne beogradske

Poslednjih godina primetan je trend pada predznanja koje učenici donose iz osnovne škole upisujući prvi razred srednje, kao i oskudan rečnik đaka, nepoštovanje ortografske (pravopisne) i ortoepske norme (kako nešto treba reći), kaže na početku razgovora za “Blic” M. S., profesor srpskog jezika i književnosti u jednoj beogradskoj srednjoj školi. “Đacima je opala i čitalačka moć pa se obavezna lektira slabije čita. Takođe, delimično su nezainteresovani za sadržaje