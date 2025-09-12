Ucenjivala šefovu ženu eksplicitnim snimcima: Tražila joj 25.000 evra, pa upala u zamku: Podignuta optužnica protiv Banjalučanke

Osnovni sud u Banjaluci potvrdio je optužnicu protiv Tamare Đ. (44), kojom se tereti za ucenu S.M. iz Banjaluke, od koje je tražila 25.000 evra da u javnosti ne objavi njene kompromitujuće fotografije i video zapise sa nepoznatim muškarcem.

U optužnici, koju je objavilo Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci, navodi se da je Đurđevićeva bila u radnom odnosu u firmi koja je vlasništvo supruga oštećene S.M, kada je neovlašćeno od oštećene uzela USB stik sa kompromitujućim materijalom. - Od jula 2024. do 30. aprila, optužena je u više navrata sa različitih brojeva telefona slala SMS poruke i pozivala oštećenu S.M, tražeći da joj plati određeni iznos kako ne bi javno objavila privatne kompromitujuće