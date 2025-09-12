Uživo "ne postoji veći dan i poklon od ovoga" Vučić uručuje ugovore o radu: U toku prijem za 18 medicinskih radnika koji su odlučili da se vrate u Srbiju

Uživo "ne postoji veći dan i poklon od ovoga" Vučić uručuje ugovore o radu: U toku prijem za 18 medicinskih radnika koji su…

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić i ministar zdravlja Zlatibor Lončar prisustvuju prijemu za 18 medicinskih radnika, koji su odlučili da se uz pomoć Kancelarije za dijasporu vrate u Srbiju.

Vučić i Lončar uručuju ugovore o radu za one koji odmah počinju da rade ili potvrde o početku rada u nekoj od naših zdravstvenih ustanova, jer neki od njih imaju otkazne rokove, pa počinju sa radom u novembru, decembru. - Sa vama se vraća dosta dečice u našu zemlju. Ne postoji za nas veći lepši dan i poklon od ovoga čemu danas prisustvujemo. Mi koji imamo sve i koji lepo živimo ovde neretko ne razumemo koliko je teško onima koji teško dolaze do posla i koji se muče
