Predsednik: Vojna parada nema veze sa dnevnim događajima, izraz je naše želje da obeležimo praznik

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Predsednik: Vojna parada nema veze sa dnevnim događajima, izraz je naše želje da obeležimo praznik

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da vojna parada koja će biti održana u Beogradu 20. septembra nema veze ni sa kakvim dnevnim događajima i istakao da je njeno održavanje izraz želje države da se obeleži nacionalni praznik, Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, ali i izraz želje da se pokaže koliko je naša vojska napredovala.

Vučić je to rekao nakon uručivanja ugovora o radu novoj grupi zdravstvenih radnika koji se vraćaju iz inostranstva u zdravstvene ustanove u Srbiji, odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše navode u opozicionim medijima da vojsku koristi za "ličnu promociju" i da održavanjem parade navodno "želi da plaši narod". "Parada je, kao što znate, zakazana još sa proleća. Više od šest meseci ima kako je ona zakazana. Nema veze ni sa kakvim dnevnim događajima, ni sa
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Zdravstveni radnici iz dijaspore: Vratili smo se jer verujemo u sigurnu budućnost Srbije

Zdravstveni radnici iz dijaspore: Vratili smo se jer verujemo u sigurnu budućnost Srbije

Euronews pre 22 minuta
Vučić: Za SNS važna Evropska narodna partija, ne očekujem promenu statusa

Vučić: Za SNS važna Evropska narodna partija, ne očekujem promenu statusa

N1 Info pre 1 sat
Dodeljeni ugovori medicinskim radnicima koji su se iz inostranstva vratili u Srbiju

Dodeljeni ugovori medicinskim radnicima koji su se iz inostranstva vratili u Srbiju

N1 Info pre 1 sat
Vučić uručio ugovore o radu zdravstvenim radnicima iz dijaspore: "Spremni da izdvojimo i više novca za povratak lekara"

Vučić uručio ugovore o radu zdravstvenim radnicima iz dijaspore: "Spremni da izdvojimo i više novca za povratak lekara"

Euronews pre 1 sat
Vučić uručio 19 ugovora o radu zdravstvenim radnicima koji su se vartili iz dijaspore

Vučić uručio 19 ugovora o radu zdravstvenim radnicima koji su se vartili iz dijaspore

Stav.life pre 1 sat
Vučić: Za SNS važna Evropska narodna partija, ne očekujem promenu statusa

Vučić: Za SNS važna Evropska narodna partija, ne očekujem promenu statusa

Nedeljnik pre 36 minuta
"Ne postoji veći dan i poklon od ovoga": Vučić i Lončar uručili ugovore o radu: Prijem za 18 medicinskih radnika koji su…

"Ne postoji veći dan i poklon od ovoga": Vučić i Lončar uručili ugovore o radu: Prijem za 18 medicinskih radnika koji su odlučili da se vrate u Srbiju (foto, video)

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik SrbijeJapanVojna parada

Intervju, najnovije vesti »

Zdravstveni radnici iz dijaspore: Vratili smo se jer verujemo u sigurnu budućnost Srbije

Zdravstveni radnici iz dijaspore: Vratili smo se jer verujemo u sigurnu budućnost Srbije

Euronews pre 22 minuta
Vučić: Za SNS važna Evropska narodna partija, ne očekujem promenu statusa

Vučić: Za SNS važna Evropska narodna partija, ne očekujem promenu statusa

N1 Info pre 1 sat
Dodeljeni ugovori medicinskim radnicima koji su se iz inostranstva vratili u Srbiju

Dodeljeni ugovori medicinskim radnicima koji su se iz inostranstva vratili u Srbiju

N1 Info pre 1 sat
Predsednik: Vojna parada nema veze sa dnevnim događajima, izraz je naše želje da obeležimo praznik

Predsednik: Vojna parada nema veze sa dnevnim događajima, izraz je naše želje da obeležimo praznik

RTV pre 1 sat
Vučić uručio ugovore o radu zdravstvenim radnicima iz dijaspore: "Spremni da izdvojimo i više novca za povratak lekara"

Vučić uručio ugovore o radu zdravstvenim radnicima iz dijaspore: "Spremni da izdvojimo i više novca za povratak lekara"

Euronews pre 1 sat