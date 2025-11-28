Premijer Macut se sastao sa predsednikom Konga

Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut sastao se danas sa predsednikom Demokratske Republike Kongo Feliksom Antoanom Čisekedijem Čilombom, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji, a sa kojim je razgovarao o razvoju bilateralnih odnosa i saradnje.

Premijer Macut je poželeo dobrodošlicu predsedniku Konga i izrazio uverenje da će njegova poseta doprineti daljem razvoju odnosa dve zemlje i intenziviranju saradnje, saopštila je Kancelarija za saradnju s medijima Vlade Srbije. Prof. dr Macut je istakao i da će danas potpisani bilateralni dokumenti u oblasti unutrašnjih i spoljnih poslova i oblasti sporta predstavljati dodatni podstrek razvoju sveukupnih odnosa. "Hvala predsedniku Demokratske Republike Kongo na