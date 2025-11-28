Vučić: DR Kongo može da bude podsaharski centar za saradnju Srbije sa drugim zemljama

dve zemlje imale solidnu trgovinsku razmenu prethodnih godina

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Demokratska Republika Kongo može da postane vrsta podsaharskog čvorišta za saradnju Srbije sa drugim zemljama i istakao da je saradnja dve zemlje može da bude dobra u nekoliko oblasti poput poljoprivrede, digitalne transformacije i IKT sektora. Vučić je posle sastanka sa predsednikom DR Konga Feliksom Antoanom Čisekedijom Čilombom kazao da su dve zemlje imale solidnu trgovinsku razmenu prethodnih godina,