Leskovčani Zorica i Luka Jovčić vratili se iz Nemačke i potpisali ugovore za rad u srpskom zdravstvu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je danas 19 ugovora o radu zdravstvenim radnicima koji su se vratili iz inostranstva i odlučili da svoju karijeru nastave u domaćem zdravstvenom sistemu. Među njima je i mladi bračni par iz Leskovca – Zorica i Luka Jovčić, koji su nakon nekoliko godina provedenih u Nemačkoj odlučili da život i posao grade u Srbiji.

Jovčići su, kako je saopšteno iz kabineta gradonačelnika Leskovca, svoje obrazovanje započeli u Medicinskoj školi u Leskovcu, a potom nastavili na Univerzitetu u Nišu, gde su i odabrali da rade – u Univerzitetskom kliničkom centru. „Najveći razlog našeg povratka je naša beba. Želimo da odrasta u svojoj zemlji, okružena porodicom, svojim narodom, svojim ljudima i tradicijom. Uvereni smo da Srbija danas može da joj pruži stabilnost, sigurnost i prilike za jedan lep i