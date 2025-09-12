Ugovori o radu za 19 medicinskih radnika koji se iz inostranstva vraćaju u Srbiju

RTS pre 1 sat
Ugovori o radu za 19 medicinskih radnika koji se iz inostranstva vraćaju u Srbiju

Novih 19 zdravstvenih radnika, povratnika iz inostranstva, potpisalo je ugovore o radu u Srbiji. Predsednik Aleksandar Vučić istakao je na uručenju ugovora da je država spremna da izdvoji i više novca kako bi se više naših ljudi vratilo iz inostranstva. Istakao je da su Srbiji potrebni lekari koji imaju znanja i koji se drže lekarske etike.

Više od 120 zdravstvenih radnika se od decembra prošle godine vratilo u Srbiju iz inostranstva, preko kancelarije za dijasporu Ministarstva zdravlja. Vraćaju se iz svih krajeva sveta - Nemačke, Švedske, Francuske, Amerike. Neki su u inostranstvu bili tek nekoliko meseci, ili godinu, dve, a neki više od decenije. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je na uručenju ugovora o radu novoj grupi zdravstvenih radnika koji se preko Kancelarije za dijasporu Ministarstva
