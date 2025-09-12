Bisljimi: Danas je ideja bila napredak u osnivanju Komisije za nestale, Srbija insistirala na ZSO

Danas pre 7 sati  |  FoNet
Bisljimi: Danas je ideja bila napredak u osnivanju Komisije za nestale, Srbija insistirala na ZSO

Potpredsednik Vlade Kosova u tehničkom mandatu Besnik Bisljimi izjavio je, nakon današnje runde dijaloga u Briselu, da je ideja sastanka bila da se u početku postigne napredak u osnivanju zajedničke Komisije za nestale osobe.

Bisljimi je rekao da je srpska strana insistirala da se prvo sprovede deo sporazuma o osnivanju Zajednice srpskih opština, dok je Kosovo insistiralo da se Osnovni sporazum sprovede u celosti, posebno pitanja koja se odnose na nestale, objavila je Koha. „Ideja je danas bila da se prvo postigne napredak u osnivanju zajedničke komisije za nestale osobe, a zatim da se u sledećem delu održi sastanak na kome bi Kosovo i Srbija dali konkretne predloge, prema kojima bi
RTV pre 1 sat
Danas pre 10 sati
