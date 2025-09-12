Povlačenje Aneksa 5 moglo bi da nas uvuče u novu arbitražu: Kako smo se „predali“ Kini kroz ugovore o kreditima

Danas pre 8 minuta  |  Forbes Srbija
Povlačenje Aneksa 5 moglo bi da nas uvuče u novu arbitražu: Kako smo se „predali“ Kini kroz ugovore o kreditima

Odluka Vlade Srbije da stavi van snage Aneks 5 komercijalnog ugovora o rekonstrukciji i modernizaciji pruge od Novog Sada do Mađarske ostavila je iza sebe niz neodgovorenih pitanja.

Da li je Aneks stavljen van snage jednostrano, bez saglasnosti kineske strane? Da li su radovi predviđeni aneksom već plaćeni? Da li su radovi izvršeni, ali do plaćanja nije došlo? Pozitivni odgovori na neka od ovih pitanja mogli bi da dovedu do spora. Kod ovakvih ugovora, on se rešava ili dogovorom ili arbitražom, piše Forbes Srbija. Sve što je dobijeno od ministarke građevinarstva jeste objašnjenje da aneks stavljaju van snage zbog provere i da nije počela
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Povlačenje Aneksa 5 moglo bi da nas uvuče u novu arbitražu: Kako smo se „predali“ Kini kroz ugovore o kreditima

Povlačenje Aneksa 5 moglo bi da nas uvuče u novu arbitražu: Kako smo se „predali“ Kini kroz ugovore o kreditima

Forbes pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KreditiVlada SrbijeNovi SadKinaMađarska

Ekonomija, najnovije vesti »

Kada počinje jeftina struja?

Kada počinje jeftina struja?

Kamatica pre 27 minuta
Odluku doneo Tramp lično: Beloruska nacionalna avio-kompanija Belavija nije više pod sankcijama SAD

Odluku doneo Tramp lično: Beloruska nacionalna avio-kompanija Belavija nije više pod sankcijama SAD

Aero.rs pre 23 minuta
Srbija broji sitno do svog prvog berzanskog fonda

Srbija broji sitno do svog prvog berzanskog fonda

Bloomberg Adria pre 28 minuta
Izgradnja tematskih parkova, delfinarijuma i Akvatik centra u okviru EXPO kompleksa neće početi pre 2028. godine - Uskoro će…

Izgradnja tematskih parkova, delfinarijuma i Akvatik centra u okviru EXPO kompleksa neće početi pre 2028. godine - Uskoro će biti objavljen predlog investicionog programa Srbija 2028-2035

Ekapija pre 12 minuta
Stavljanje na tržište nezakonito posečenog drveta i drvnih proizvoda dobijenih na takav način ubuduće zabranjeni - Usvojen…

Stavljanje na tržište nezakonito posečenog drveta i drvnih proizvoda dobijenih na takav način ubuduće zabranjeni - Usvojen predlog zakona

Ekapija pre 27 minuta