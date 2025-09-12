Ceca se NIJE pojavila na slavlju Saše Matića, ovo je razlog
Hello pre 23 minuta
Ceca Ražnatović bila je jedna od retkih koja se sinoć nije pojavila na slavlju Saše Matića, tačnije na gala proslavi punoletstva njegove ćerke Tare Matić.
Poznato je da su Ceca i Saša veliki prijatelji, ali i kolege koje su snimile i sjajan duet. Iako su se proslavi u Sava Centru sinoć pojavili Lidija i Predrag Ocokoljić sa ćerkom Hanom, Ceca na slavlje nije stigla. Čestitka porodici Matić od Cece je i te kako upućena, ali razlog njenog ne dolaska više je nego opravdan. Naime, kako saznaje Telegraf Ceca je otputovala u Crnu Goru gde će večeras održati veliki solistički koncert u hali u Nikšiću. To je bio razlog zbog