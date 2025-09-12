Brnabić u Briselu: Razgovor sa Mecolom „odličan“

Brnabić u Briselu: Razgovor sa Mecolom „odličan“

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je u Briselu, nakon sastanka sa predsednicom Evropskog parlamenta Robertom Mecolom, da je „razgovor bio odličan“ i da su pričale o daljim evropskim integracijama Srbije.

Ona je kazala da je bilo reči i o pojavljivanju evropskih poslanika na skupu u Novom Sadu. –Nekorektno je da evroparlamentarci prisustvuju nelegalnim skupovima. Čovek je bio na nezakonitom, neprijavljenom skupu koji je bio nasilan. – rekla je Brnabić. Upitana da li je razgovarala sa Mecolom o mogućem isključenju Srpske napredne stranke (SNS) iz Evropske narodne partije (EPP), Brnabić je kazala da o tome nije bilo reči i dodala da su te stranke partneri i da imaju
