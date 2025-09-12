Novica Antić: Neću odustati od političkih aktivnosti

N1 Info pre 44 minuta  |  FoNet Glas Šumadije
Novica Antić: Neću odustati od političkih aktivnosti

Bivši predsednik Vojnog sindikata Srbije Novica Antić, koji je više puta pritvaran i puštan bez optužnice, izjavio je da neće odustati od političkih aktivnosti.

Neću odustati, to mi nije ni u genetici ni u profesiji, ali moram biti prepoznatljiviji u javnosti, za šta je potrebno da budem politički aktivan, a gde ću se i kako angažovati uskoro ću obavestiti javnost, rekao je Antić u emisiji "Na glasu" kragujevačkog portala Glas Šumadije. Antić je kazao da u Kragujevcu ima mnogo problema i da u tom gradu skoro ništa ne funkcioniše, “počevši od urbanizma preko elektro mreže, deponije koja je nadomak centra grada, a koju
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Novica Antić: Neću više čekati policiju da me pokupi (VIDEO)

Novica Antić: Neću više čekati policiju da me pokupi (VIDEO)

Glas Šumadije pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠumadijaSindikatKragujevac

Regioni, najnovije vesti »

Novica Antić: Neću odustati od političkih aktivnosti

Novica Antić: Neću odustati od političkih aktivnosti

N1 Info pre 44 minuta
Šumsko gazdinstvo obezbeđuje ogrevno drvo po povoljnijim cenama za određene kategorije stanovništva

Šumsko gazdinstvo obezbeđuje ogrevno drvo po povoljnijim cenama za određene kategorije stanovništva

Plus online pre 29 minuta
Protest u Kraljevu: Sačuvajmo svoj grad

Protest u Kraljevu: Sačuvajmo svoj grad

Glas Šumadije pre 34 minuta
Katanac skinut, rampa u Stanovu ponovo u funkciji

Katanac skinut, rampa u Stanovu ponovo u funkciji

InfoKG pre 29 minuta
Nataša Gajić: Svest budućih očeva se jako promenila i oni su sad dosta prisutniji nego ranije

Nataša Gajić: Svest budućih očeva se jako promenila i oni su sad dosta prisutniji nego ranije

Glas Šumadije pre 54 minuta