Olenik: Nije se Vučić konsolidovao - vlada isključivo silom, jer drugog izbora više nema

N1 Info pre 1 sat  |  N1 Beograd
Olenik: Nije se Vučić konsolidovao - vlada isključivo silom, jer drugog izbora više nema
Terminom državni terorizam advokat i potpredsednik LSV Aleksandar Olenik opisuje trenutnu situaciju u Srbiji - od represije nad studentima, građanima, vojnim veteranima, delovanja i policije, i civilnih batinaša, onda i pritiske, pretnje, otkaze... pa sve do demonstracije moći na predstojećoj vojnoj paradi. "I u političkoj teoriji, i u političkoj praksi, to je poznat fenomen i on se označava kao državni terorizam. Najjednostavnije - država koristi silu kojom
Nova pre 48 minuta
