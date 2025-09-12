Tramp tvrdi da je uhapšen osumnjičeni za ubistvo Čarlija Kirka, "prijavio ga je neko veoma blizak"

Predsednik SAD Donald Tramp sugerisao je u petak da je osumnjičeni za pucnjavu na Čarlija Kirka uhapšen. „Mislim da sa visokim stepenom sigurnosti možemo reći da ga imamo u pritvoru“, rekao je Tramp tokom gostovanja na Foks njuzu.

Tramp je dodao da ga je „neko njemu veoma blizak prijavio“ i naveo da će to biti zvanično objavljeno kasnije tokom dana, prenosi CNN. Muškarac koji je sada u policijskom pritvoru i koji se ispituje zbog atentata na Čarlija Kirka pronađen je uz pomoć osobe koja ga je poznavala, rekao je Tramp. „U suštini, neko ko mu je bio veoma blizak prijavio ga je“, rekao je Tramp u petak ujutru u emisiji „Foks end frends“. „To se dešava kada imate neke od onih dobrih snimaka“,