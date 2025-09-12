Turska ponizila Grčku za finale Evrobasketa – Neočekivani heroj blistao i pisao istoriju, Janisa će ovo još dugo boleti

Košarkaši Turske plasirali su se u finale Evropskog prvenstva u košarci pošto su u polufinalu u letonskoj Rigi savladali Grčku rezultatom 94:68.

Meč Turske i Grčke trebalo je da predstavlja sudar dve košarkaške velesile, gde je glavne duele trebalo da vode Kostas Slukas i Šejn Larkin, Janis Adetokumbo i Alperen Šengun, te Vasilis Spanulis i Ergin Ataman. No, umesto toga, Turska je bukvalno narodski rečeno pregazila Grke „kao plitak potok". Meč je otvoren serijom od 7-0 na krilima Čedija Osmana i Erdžana Osmanija, dok je sa druge strane jedini pogađao Tajler Dorsi. Turska se