Terzić: Nadam se da je selektor Stojković izvukao pouke

Generalni direktor Fudbalskog kluba Crvena zvezda Zvezdan Terzić kaže da za prosutim mlekom ne vredi plakati i da reprezentacija Srbije mora da se okrene utakmici protiv Albanije, ali da treba napraviti dobru analizu i naučiti lekciju iz poraza od Engleske.

Zvezdan Terzić je na druženju sa predstavnicima medija na "Marakani" analizirao ubedljiv poraz Srbije od Engleske (5:0) u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. "Utakmica je prošla i kako kaže naš narod za prosutim mlekom ne vredi plakati. Mnogi su stručnjaci rekli to što su imali da kažu. Nadam se da je selektor Dragan Stojković izvukao pouke", rekao je Terzić. Istakao je da je potrebno da se reprezentacija već sada okrene prvoj sledećoj utakmici, a to je duel