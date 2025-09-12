Vučić: Vojna parada nema veze sa dnevnim događajima, to je izraz želje da se pokaže koliko je vojska napredovala

RTS pre 2 sata
Vučić: Vojna parada nema veze sa dnevnim događajima, to je izraz želje da se pokaže koliko je vojska napredovala

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da vojna parada koja će biti održana u Beogradu 20. septembra nema veze ni sa kakvim dnevnim događajima i istakao da je njeno održavanje izraz želje države da se obeleži nacionalni praznik, Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, ali i izraz želje da se pokaže koliko je naša vojska napredovala.

Vučić je to rekao nakon uručivanja ugovora o radu novoj grupi zdravstvenih radnika koji se vraćaju iz inostranstva u zdravstvene ustanove u Srbiji, odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše navode u opozicionim medijima da vojsku koristi za "ličnu promociju" i da održavanjem parade navodno "želi da plaši narod". "Parada je, kao što znate, zakazana još sa proleća. Više od šest meseci ima kako je ona zakazana. Nema veze ni sa kakvim dnevnim događajima, ni sa
