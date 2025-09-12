Kecmanović pobedio Turčina Ergija Kirkina u Dejvis Kupu; Hamadu Međedoviću Janki Erel predao meč

NIŠ - Srpski teniser Miomir Kecmanović pobedio je Turčina Ergija Kirkina rezultatom 2:0 (6:2, 6:2) u meču Svetske grupe 1 Dejvis Kupa.

Kecmanović, 47. na ATP listi, lako je savladao 479. na svetu, a pitanje pobednika nije se postavljalo nijednog trenutka. Pobedu će u duelu Srbije i Turske ostvariti selekcija koja prva stigne do tri boda, Srbija sad vodi 1:0. Bolji iz meča Srbija - Turska će u januaru igrati meč plej-ofa za povratak u elitno društvo. Selektor Srbije Viktor Troicki u Nišu nije mogao da računa na Novaka Đokovića, Lasla Đerea i Dušana Lajovića, pa je u nacionalni tim pozvao Miomira