Međedović spasao pet meč lopti i doneo Srbiji vođstvo 2:0 protiv Turske u Dejvis kupu

U subotu su na programu mečevi u dublu i dva meča u singlu, a Srbiji je potreban bod za ukupnu pobedu

Teniska reprezentacija Srbije povela je večeras u Nišu sa 2:0 protiv Turske u Svetskoj grupi 1 Dejvis kupa, pošto je Hamadu Međedoviću Janki Erel predao meč pri rezultatu 6:7 (7), 7:6 (6), 3:1. Meč između Međedovića i Erela, 66. i 433. igrača sveta, trajao je dva sata i 52 minuta. Teniseri su u prvom setu čuvali svoje servise, pa je taj deo igre odlučen u dodatnom, 13. gemu. Međedović je u taj-brejku vodio sa 6:4, imao dve vezane set lopte, a zatim i još jednu