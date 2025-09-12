Larkin otkrio plan za Janisa i poručio Nemcima: Možemo do titule

Plejmejker reprezentacije Turske Šejn Larkin veruje da njegov tim može do titule prvaka Evrope.

U polufinalu je Turska deklasirala Grčku 94:68, a u finalu je čeka Nemačka. “Biće izazovna utakmica. Nemačka zna kako da igra u takvim okolnostima, svetski su prvaci. Iskusniji su, ali mi smo grupa igrača gladna uspeha. Došli smo ovde da nešto dokažemo, igramo na visokom nivou. Ako uradimo sitnice kako treba, imaćemo šansu za pobedu”, rekao je Larkin. Janis Adetokumbo završio je sa 12 poena (6-13 iz igre), 12 skokova i 5 asistencija. “Kada uzme loptu, ako krene