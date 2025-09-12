Demokratija ubija! Likvidacija suverenih političara u režiji Zapada

Večernje novosti pre 15 minuta
Demokratija ubija! Likvidacija suverenih političara u režiji Zapada

U Americi je ubijen Čarli Kirk, jedan od poslednjih glasova slobode, čovek koji se usudio da kaže istinu o porobljenoj i uništenoj državi. Atentat je izveden hladnokrvno, a svi koji danas likuju nad njegovom smrću zaslužuju samo prezir i gađenje. Zaslužuju i oni što su odbili da mu odaju počast u američkom Kongresu i Evropskom parlamentu.

Foto: AP Ovo nije izolovan zločin. Ranije je pokušan atentat na Donalda Trampa dok je u Evropi meta bio slovački premijer Robert Fico. Nažalost nastavlja se serija napada na sve koji smeju da kažu „ne“ globalistima i lažnim liberalima. Oni glume demokrate, a zapravo finansiraju ratove, ruše suverene države i ubijaju lidere koji se bore za porodicu, tradiciju i nacionalne vrednosti. Niko zdravorazuman ne može da poveruje da su ovo izolovani incidenti. Radi se o
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Mediji: Demokratija ubija - likvidacija suverenih političara u režiji Zapada

Mediji: Demokratija ubija - likvidacija suverenih političara u režiji Zapada

B92 pre 0 minuta
Demokratija ubija! Likvidacija suverenih političara u režiji Zapada

Demokratija ubija! Likvidacija suverenih političara u režiji Zapada

Alo pre 30 minuta
Hitna pomoć: Još jedna nesreća na Pupinovom mostu

Hitna pomoć: Još jedna nesreća na Pupinovom mostu

Novi magazin pre 1 sat
Teška saobraćajna nesreća u Beogradu: Ima povređenih VIDEO

Teška saobraćajna nesreća u Beogradu: Ima povređenih VIDEO

B92 pre 1 sat
Udes na Pupinovom mostu: Vozač teško povređen u opasnoj s-krivini

Udes na Pupinovom mostu: Vozač teško povređen u opasnoj s-krivini

Telegraf pre 1 sat
Hitna pomoć: Još jedna nesreća na Pupinovom mostu

Hitna pomoć: Još jedna nesreća na Pupinovom mostu

Beta pre 2 sata
Hitna pomoć: Još jedna nesreća na Pupinovom mostu

Hitna pomoć: Još jedna nesreća na Pupinovom mostu

Radio sto plus pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Donald Trampčarli kirk

Beograd, najnovije vesti »

Mediji: Demokratija ubija - likvidacija suverenih političara u režiji Zapada

Mediji: Demokratija ubija - likvidacija suverenih političara u režiji Zapada

B92 pre 0 minuta
Demokratija ubija! Likvidacija suverenih političara u režiji Zapada

Demokratija ubija! Likvidacija suverenih političara u režiji Zapada

Alo pre 30 minuta
Demokratija ubija! Likvidacija suverenih političara u režiji Zapada

Demokratija ubija! Likvidacija suverenih političara u režiji Zapada

Večernje novosti pre 15 minuta
Hitna pomoć: Još jedna nesreća na Pupinovom mostu

Hitna pomoć: Još jedna nesreća na Pupinovom mostu

Novi magazin pre 1 sat
Sutra isključenje struje u Beogradu Proverite da li je i vaša ulica na spisku

Sutra isključenje struje u Beogradu Proverite da li je i vaša ulica na spisku

Alo pre 1 sat