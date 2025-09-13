Bor je prvi grad koji primenjuje status roditelj negovatelj

Beta pre 15 minuta

Udruženi sindikati Srbije Sloga saopštili su danas da je Bor postao prvi grad u Srbiji koji je omogućio primenu Zakona roditelj negovatelj, zahvaljući inicijativi njihove poverenice za Borski okrug, odbornice grupe Pokret radnika Sloga – Struka, Irene Živković koju je prihvatila skupština tog grada.

Po odluci grada Bora, o uvođenju statusa roditelj negovatelj, roditelji dece kojima je procenjen invaliditet od 100 odsto ili 70 odsto po dva osnova i više, dobiće finansijsku mesečnu nadoknadu u visini republičke minimalne plate i uplaćivanje doprinosa sve dok ne steknu starosne uslove za penziju.

"Ova odluka predstavlja presedan na koji će moći da se pozovu i sve ostale lokalne samouprave i doprineće pritisku koji vršimo već godinama na republičku vlast tražeći izglasavanje ovog zakona koji, kako sam više puta i rekla, ne bi smeo da bude stranačko pitanje zato što je životno", istakla je Živković.

Ona je navela da je odluka da sindikalna borba može biti pokretač promena i u lokalnim zajednicama, naglasivši da borba za status Roditelj Negovatelj nije samo socijalna, već i sindikalna, jer se odnosi na egzistenciju radnika i njihovih porodica.

''Politika kakvom želimo da se bavimo je upravo ovo, ne samo kritika vlasti nego i spremnost da se pronađu načini za rešenja konkretnih problema građana Srbije. Ova odluka je dokaz da sindikalna borba može biti pokretač promena i u lokalnim zajednicama“, zaključila je Živković.

Sloga je podsetila da je i poslanička grupa u kojoj deluje Živković predala Skupštini Srbije Predlog Zakona o roditelju negovatelju i pozvala republičku vlast da ga usvoji, kako bi važio za sve roditelje i decu sa smetnjama, bez obzira na lokalne budžete i političke prilike.

(Beta, 13.09.2025)

Povezane vesti »

Sloga: Bor je prvi grad koji primenjuje status roditelj negovatelj

Sloga: Bor je prvi grad koji primenjuje status roditelj negovatelj

Glas Zaječara pre 45 minuta
Sloga: Bor je prvi grad koji primenjuje status roditelj negovatelj

Sloga: Bor je prvi grad koji primenjuje status roditelj negovatelj

Danas pre 50 minuta
Bor prvi grad u Srbiji omogućio status roditelj negovatelj

Bor prvi grad u Srbiji omogućio status roditelj negovatelj

Serbian News Media pre 40 minuta
Sloga: Bor je prvi grad koji primenjuje status roditelj negovatelj

Sloga: Bor je prvi grad koji primenjuje status roditelj negovatelj

Novi magazin pre 50 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

BorSindikatinvaliditet

Društvo, najnovije vesti »

Bor je prvi grad koji primenjuje status roditelj negovatelj

Bor je prvi grad koji primenjuje status roditelj negovatelj

Beta pre 15 minuta
Najveća dečja bolnica i dalje nema bezbednu vodu: Bakterija u vodovodu otkrivena pre četiri meseca, roditelji kupuju vodu za…

Najveća dečja bolnica i dalje nema bezbednu vodu: Bakterija u vodovodu otkrivena pre četiri meseca, roditelji kupuju vodu za piće, a za kupanje dece greju u loncima

Nova pre 5 minuta
Vuk ugrizao petogodišnje dete na Halkidikiju, Nikana piše da je u pitanju devojčica iz Srbije

Vuk ugrizao petogodišnje dete na Halkidikiju, Nikana piše da je u pitanju devojčica iz Srbije

N1 Info pre 25 minuta
Svaka žena zaslužuje priliku za duži i kvalitetniji život

Svaka žena zaslužuje priliku za duži i kvalitetniji život

N1 Info pre 25 minuta
Gojković: 125 miliona dinara lokalnim samoupravama u Vojvodini za razvoj turizma

Gojković: 125 miliona dinara lokalnim samoupravama u Vojvodini za razvoj turizma

Blic pre 5 minuta