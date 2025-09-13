Huligani demolirali ugostiteljski objekat, pa ga zapalili: Uhapšen osumnjičeni iz Bačke Palanke: Policija traga za drugim (video)

Blic pre 1 sat
Huligani demolirali ugostiteljski objekat, pa ga zapalili: Uhapšen osumnjičeni iz Bačke Palanke: Policija traga za drugim…

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bačkoj Palanci, efikasnim operativnim radom, identifikovali su i uhapsili R. O. (20) iz ovog mesta zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

Kako se sumnja, on je jutros u Bačkoj Palanci, sa još jednom osobom za kojom policija intenzivno traga, izazvao požar u ugostiteljskom objektu, tako što je razbio stakleni izlog, polio separe zapaljivom tečnošću i zapalio ga. Pretresom stana koji je R. O. koristio, policija je pronašla manju količinu marihuane, pa će protiv njega biti podneta i krivična prijava za krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga. Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Hapšenje u Aranđelovcu: Osumnjičeni sa pištoljem igračkom opljačkao menjačnicu

Hapšenje u Aranđelovcu: Osumnjičeni sa pištoljem igračkom opljačkao menjačnicu

Danas pre 7 sati
Opljačkao menjačnicu usred dana: Uz pretnju pištoljem ukrao 15.000 evra: Policija u Aranđelovcu uhapsila lopova zbog teške…

Opljačkao menjačnicu usred dana: Uz pretnju pištoljem ukrao 15.000 evra: Policija u Aranđelovcu uhapsila lopova zbog teške krađe

Blic pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

MarihuanaMinistarstvo unutrašnjih poslovaBačkaBačka Palankapožar

Hronika, najnovije vesti »

Posvađao se s poznanikom pa izvukao nož Detalji napada na Kirgistanca na Zvezdari

Posvađao se s poznanikom pa izvukao nož Detalji napada na Kirgistanca na Zvezdari

Alo pre 45 minuta
"Nosila sam svoje dete devet meseci u stomaku da bi došao ovaj skot da ga ubije" Reči majke nastradalog mladića iz Mladenovca…

"Nosila sam svoje dete devet meseci u stomaku da bi došao ovaj skot da ga ubije" Reči majke nastradalog mladića iz Mladenovca kidaju dušu

Alo pre 45 minuta
Survali se niz liticu duboku 20 metara Bokseru iz Srbije se lekari bore za život

Survali se niz liticu duboku 20 metara Bokseru iz Srbije se lekari bore za život

Alo pre 45 minuta
Huligani demolirali ugostiteljski objekat, pa ga zapalili: Uhapšen osumnjičeni iz Bačke Palanke: Policija traga za drugim…

Huligani demolirali ugostiteljski objekat, pa ga zapalili: Uhapšen osumnjičeni iz Bačke Palanke: Policija traga za drugim (video)

Blic pre 1 sat
Policija kod maloletnika pronašla marihuanu, kod mladića (23) amfetamin: Obojica uhapšeni u Pljevljima

Policija kod maloletnika pronašla marihuanu, kod mladića (23) amfetamin: Obojica uhapšeni u Pljevljima

Blic pre 3 sata