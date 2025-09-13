Izbori na Kosovu se bliže, a Priština dodaje gas: Pritisci, incidenti i politički inženjering na delu: Kurti Srbe koristi kao metu za potkusurivanje

Blic pre 1 sat
Izbori na Kosovu se bliže, a Priština dodaje gas: Pritisci, incidenti i politički inženjering na delu: Kurti Srbe koristi kao…

Predizborna kampanja za lokalne izbore na Kosovu i Metohiji, zakazana za 12.oktobar, počinje danas, a spisak poteza Prištine kojim otežava učešće Srba je podugačak. Pokušaj blokiranja srpskih lista, izborni inžinjering i manipulacija brojem birača samo su deo dobro smišljene strategije, a analitičari baš zbog toga ukazuju da ovi izbori zaslužuju posebnu pažnju. Pokazaće, ističu, da li će kosovskom premijeru Aljbinu Kurtiju poći za rukom ono što sve vreme pokušava - da naruši multietnički balans u većinski

Dragiša Mijačić, koordinator Nacionalnog konventa za poglavlje 35, za "Blic" kaže da sve ukazuje da će predstojeći izbori na Kosovu biti veoma zanimljivi i pružiti mnoge odgovore na pitanja od velikog značaja za dalje političke procese na Kosovu - Lokalni izbori nose drugačiju dinamiku nego što je to slučaj sa parlamentarnim, pre svega jer se na njima pojavljuje mnoštvo lokalnih inicijativa i grupa građana koje imaju uporište ne samo među svojim istomišljenicima
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

U AP: Kosovo i Metohija danas počinje izborna kampanja za lokalne izbore: Ukupno 12 srpskih stranaka i inicijativa

U AP: Kosovo i Metohija danas počinje izborna kampanja za lokalne izbore: Ukupno 12 srpskih stranaka i inicijativa

Blic pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoMetohijaKosovo i MetohijaLokalni izboriPrištinaIzboriPoglavlje 35

Politika, najnovije vesti »

Srpska lista u ponoć počela izbornu kampanju; Elek: Glas za SL je glas za opstanak srpskog naroda

Srpska lista u ponoć počela izbornu kampanju; Elek: Glas za SL je glas za opstanak srpskog naroda

RTV pre 16 minuta
Vučić: Izbori u aprilu ili decembru 2026.

Vučić: Izbori u aprilu ili decembru 2026.

Vreme pre 6 minuta
Učešće Srbije na Putinovoj 'Interviziji' pod velom nepoznanica

Učešće Srbije na Putinovoj 'Interviziji' pod velom nepoznanica

Slobodna Evropa pre 12 minuta
Gelzenkirhen: Da li AfD sada pobeđuje i na zapadu Nemaačke?

Gelzenkirhen: Da li AfD sada pobeđuje i na zapadu Nemaačke?

Dojče vele pre 11 minuta
Šta se desilo sa obaveznim vojnim rokom u Srbiji?

Šta se desilo sa obaveznim vojnim rokom u Srbiji?

Dojče vele pre 47 minuta