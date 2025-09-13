(Mape) stiže prava jesen, temperatura pada za 16 stepeni! Ovog datuma imaćemo pravo zahlađenje, a onda nastupa bablje leto

Blic pre 47 minuta
(Mape) stiže prava jesen, temperatura pada za 16 stepeni! Ovog datuma imaćemo pravo zahlađenje, a onda nastupa bablje leto

Blic pre 47 minuta

U Srbiji će do nedelje uglavnom biti sunčano i suvo vreme. Meteorolozi najavljuju da nas pre dolaska jačeg zahlađenja očekuju dva slabija i da sve do oko 22-23. septembra očekuju maksimalne dnevne temperature do oko 30 stepeni Celzijusa. Meteorolog Ivan Ristić kaže da konačno modeli daju preciznije podatke kada će kada da zahladi i da se najnoviji podaci poklapaju sa dugoročnom vremenskom prognozom.

- Počev od 22. do oko 25. septembra uslediće značajniji pad temperature, dnevne maksimalne će biti ispod 20 stepeni, najviše od 14 do 18 stepeni, jutarnje između 8 i 12 stepeni. Jače zahlađenje će se zadržati do kraja septembra, a tako ćemo ući i u oktobar. Tek oko 10. oktobra, sa početkom Miholjskog ili Babljeg leta, koje će trajati oko deset dana, temperature će biti od 22 do 27 stepeni – kaže Ristić. Jači pad temperature posle 22. septembra donosi pravo jesenje
Temperatura pada za 16 stepeni, stiže prava jesen! Zahlađeće počinje ovog datuma, a onda nma stiže i Bablje leto

Dnevnik pre 7 minuta

Temperatura pada za 16 stepeni, stiže prava jesen! Zahlađeće počinje ovog datuma, a onda nma stiže i Bablje leto

Dnevnik pre 7 minuta
(Mape) stiže prava jesen, temperatura pada za 16 stepeni! Ovog datuma imaćemo pravo zahlađenje, a onda nastupa bablje leto

Blic pre 52 minuta

(Mape) stiže prava jesen, temperatura pada za 16 stepeni! Ovog datuma imaćemo pravo zahlađenje, a onda nastupa bablje leto

Blic pre 52 minuta
Lekari u Beogradu imali pune ruke posla: Oboren pešak, povređen motociklista: Na Voždovcu tuča, 4 muškarca završila u Hitnoj…

Blic pre 2 minuta

Lekari u Beogradu imali pune ruke posla: Oboren pešak, povređen motociklista: Na Voždovcu tuča, 4 muškarca završila u Hitnoj

Blic pre 2 minuta
Temperatura pada za 16 stepeni, stiže prava jesen! Zahlađeće počinje ovog datuma, a onda nma stiže i Bablje leto

Dnevnik pre 7 minuta

Temperatura pada za 16 stepeni, stiže prava jesen! Zahlađeće počinje ovog datuma, a onda nma stiže i Bablje leto

Dnevnik pre 7 minuta
Hitna pomoć: Oboren pešak u Jurija Gagarina, motociklsta lakše povređen u Višnjičkoj ulici

Euronews pre 1 minut

Hitna pomoć: Oboren pešak u Jurija Gagarina, motociklsta lakše povređen u Višnjičkoj ulici

Euronews pre 1 minut
Stari Savski most se seli u Zemun? Ideja je da poveže Lido sa obalom

B92 pre 17 minuta

Stari Savski most se seli u Zemun? Ideja je da poveže Lido sa obalom

B92 pre 17 minuta
Kada ćete moći da se vozite preko novog Savskog mosta

B92 pre 17 minuta

Kada ćete moći da se vozite preko novog Savskog mosta

B92 pre 17 minuta