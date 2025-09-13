(Mape) stiže prava jesen, temperatura pada za 16 stepeni! Ovog datuma imaćemo pravo zahlađenje, a onda nastupa bablje leto

U Srbiji će do nedelje uglavnom biti sunčano i suvo vreme. Meteorolozi najavljuju da nas pre dolaska jačeg zahlađenja očekuju dva slabija i da sve do oko 22-23. septembra očekuju maksimalne dnevne temperature do oko 30 stepeni Celzijusa. Meteorolog Ivan Ristić kaže da konačno modeli daju preciznije podatke kada će kada da zahladi i da se najnoviji podaci poklapaju sa dugoročnom vremenskom prognozom.

- Počev od 22. do oko 25. septembra uslediće značajniji pad temperature, dnevne maksimalne će biti ispod 20 stepeni, najviše od 14 do 18 stepeni, jutarnje između 8 i 12 stepeni. Jače zahlađenje će se zadržati do kraja septembra, a tako ćemo ući i u oktobar. Tek oko 10. oktobra, sa početkom Miholjskog ili Babljeg leta, koje će trajati oko deset dana, temperature će biti od 22 do 27 stepeni – kaže Ristić. Jači pad temperature posle 22. septembra donosi pravo jesenje