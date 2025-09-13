"Mladi koji rade na rušenju vlada širom sveta su izmanipulisani ": Vučić: Rekao sam hoćemo li da se borimo, oni će da nam unište zemlju i pobiće nam decu!

Komentarišući aktuelna svetska dešavanja i mlade ljude koji su deo rušenja vlada u svojim državama, predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ne treba zaboraviti da se radi o zavedenim i izmanipulisanim ljudima, kao i da ne treba smetnuti sa uma da je u pitanju obojena revolucija koja se finansirana i ciljana spolja .

Vučić je, govoreći o urušenom sistemu vrednosti i mehanizmima borbe protiv toga, rekao da socijalne mreže same po sebi nisu problem, već njihov sadržaj. "Ono što izađe iz glave je problem. Zašto mlađe generacije, generacija Z pre svega? Zato što ne postoje principi niti ideologija, već generacijska posvećenost 'mi smo važni'. Moja baka je govorila 'znaš sine, ne postoji ružno dete i fina baba'. Onda je došlo do zloupotrebe nekih drugih. Neki drugi su ih koristili