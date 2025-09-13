Oboren rekord! U Japanu skoro 100.000 stogodišnjaka: Žene dugovečnije i brojnije

U Japanu trenutno živi 99.763 stogodišnjaka, što je novi rekord, saopštilo je Ministartsvo zdravlja i navelo da su od tog broja čak 88 odsto žene.

Japan ima najduži životni vek na svetu i poznat je po tome što u njemu često živi najstarija osoba na svetu. Najstarija osoba u Japanu sada je 114-godišnja Šigeko Kagava iz predgrađa grada Nare, a najstariji muškarac sa 111 godina je Kijotaka Mizuno iz priobalnog grada Ivata, prenosi BBC. Ministar zdravlja Takamaro Fukoka poslao je čestitke za 87.784 žene i 11.979 muškaraca starijih od 100 godina i izrazio „zahvalnost za njihov dugogodišnji doprinos razvoju