Prve osude u niškoj korupcionaškoj aferi: Osuđena dvojica preduzetnika: Hapšeni sa bivšom gradonačelnicom Niša, ona osumnjičena da je gradu nanela štetu od 250 miliona dinara

Preduzetnici Damir N. (44) i Dejan N. (42), odgovorno i ovlašćeno lice za zastupanje "D.N. PR radnja za instalacione radove Vodomonteri" iz Lalinca, koji su bili uhapšeni 21.februara ove godine u višemilionskoj korupcionaškoj aferi zajedno sa gradonačelnicom Niša Draganom Sotirovski i vlasnikom Privrednog društva „Sim puk gradnja“ doo iz Malošišta Z.S. (65), osuđeni su u Višem sudu u Nišu, saznaje “Blic”.

Oni su sa Višim javnim tužilaštvom u Nišu sklopili sporazume na osnovu kojih su oglašeni krivim zbog produženog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja u pomaganju i osuđeni na kućni zatvor uz primenu mera elektronskog nadzora. Njima je nakon hapšenja bio određen pritvor koji je potom bio zamenjen merom zabrane napuštanja stana bez odobrenja suda. No, nakon izricanja presude i osuđivanja na kućni zatvor sa nanogicom, ova mera je ukinuta. - Rešenjem Višeg suda