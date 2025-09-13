Rešena velika dilema: Evo ko ima prednost u saobraćaju: Bicikl, trotinet, automobil, i gde su među njima pešaci

Blic pre 10 minuta
Rešena velika dilema: Evo ko ima prednost u saobraćaju: Bicikl, trotinet, automobil, i gde su među njima pešaci

Električni trotineti postali su nezaobilazni na našim ulicama - jedni ih vole jer su brzi i praktični, drugi ih ne vole jer smetaju pešacima i vozačima, a mnogi i dalje ne znaju gde im je zapravo mesto. Da li trotinet ima prednost nad automobilom, biciklom ili pešakom? Odgovor je jednostavan - evo od čega zavisi.

Kako su ovi električni trotineti sve popularniji, neminovno je da nećemo moći da ih izbegnemo na ulicama. Neretko je to ko ima, a ko nema prednost izvor svađa i nesuglasica u među učenicima u saobraćaju. Instruktor vožnje Ivica Raić za "Blic" je razjasnio ovu nedoumicu. - Ko ima prednost određuje se po pravilima saobraćaja. Nema veze da li je to automobil, bicikl ili trotinet. Nije saobraćajnica džungla pa da se određuje se prednost prema tome ko je veći, i samim
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Rešena velika dilema: Evo ko ima prednost u saobraćaju: Bicikl, trotinet, automobil, i gde su među njima pešaci

Rešena velika dilema: Evo ko ima prednost u saobraćaju: Bicikl, trotinet, automobil, i gde su među njima pešaci

Blic pre 15 minuta
Povezane vesti »

Beograd, najnovije vesti »

Rešena velika dilema: Evo ko ima prednost u saobraćaju: Bicikl, trotinet, automobil, i gde su među njima pešaci

Rešena velika dilema: Evo ko ima prednost u saobraćaju: Bicikl, trotinet, automobil, i gde su među njima pešaci

Blic pre 10 minuta
Ovo je najbolje naselje za život u Beogradu: Beograđani izglasali: Okruženo zelenilom, idealno za malu decu, ali ima dve mane…

Ovo je najbolje naselje za život u Beogradu: Beograđani izglasali: Okruženo zelenilom, idealno za malu decu, ali ima dve mane

Blic pre 50 minuta
Rešena velika dilema: Evo ko ima prednost u saobraćaju: Bicikl, trotinet, automobil, i gde su među njima pešaci

Rešena velika dilema: Evo ko ima prednost u saobraćaju: Bicikl, trotinet, automobil, i gde su među njima pešaci

Blic pre 15 minuta
Ove linije sutra menjaju trasu zbog "zemunskog polumaratona" Posebna organizacija saobraćaja važiće od 8 do 14 sati

Ove linije sutra menjaju trasu zbog "zemunskog polumaratona" Posebna organizacija saobraćaja važiće od 8 do 14 sati

Kurir pre 40 minuta
Ovog vikenda: "Bazar zanatstva" na pijaci "Zeleni venac"

Ovog vikenda: "Bazar zanatstva" na pijaci "Zeleni venac"

Kurir pre 1 sat