Rešena velika dilema: Evo ko ima prednost u saobraćaju: Bicikl, trotinet, automobil, i gde su među njima pešaci

Električni trotineti postali su nezaobilazni na našim ulicama - jedni ih vole jer su brzi i praktični, drugi ih ne vole jer smetaju pešacima i vozačima, a mnogi i dalje ne znaju gde im je zapravo mesto. Da li trotinet ima prednost nad automobilom, biciklom ili pešakom? Odgovor je jednostavan - evo od čega zavisi.

Kako su ovi električni trotineti sve popularniji, neminovno je da nećemo moći da ih izbegnemo na ulicama. Neretko je to ko ima, a ko nema prednost izvor svađa i nesuglasica u među učenicima u saobraćaju. Instruktor vožnje Ivica Raić za "Blic" je razjasnio ovu nedoumicu. - Ko ima prednost određuje se po pravilima saobraćaja. Nema veze da li je to automobil, bicikl ili trotinet. Nije saobraćajnica džungla pa da se određuje se prednost prema tome ko je veći, i samim