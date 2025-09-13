Samo snažna vojska garant sigurnosti: Vučić najavio spektakularni vojni prikaz 20. septembra

Blic pre 1 sat
Samo snažna vojska garant sigurnosti: Vučić najavio spektakularni vojni prikaz 20. septembra

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je večeras da građane na vojnoj paradi koja će biti održana 20. septembra očekuje puno iznenađenja i istakao da je samo snažna vojska garant bezbednosti u ovom trenutku u svetu.

- Samo snažna vojska u vremenu ludila je garant bezbednosti. Da nemamo ovakvu vojsku zgazili bi nas. Zgazili bi nas i Priština, i Zagreb, i Sarajevo, i ko god hoćete, ili svi zajedno, ili pojedinačno. Postoji odvraćajući faktor, a mi hoćemo mir i prijateljstvo sa svima - rekao je Vučić. Govoreći o kritikama dela opozicije i blokadera o vojnoj paradi Vučić je rekao da su mnoge zemlje organizovale svoje vojne parade, a da to njima tada nije smetalo. - Indija, Kina,
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Samo snažna vojska garant sigurnosti: Vučić najavio spektakularni vojni prikaz 20. septembra

Samo snažna vojska garant sigurnosti: Vučić najavio spektakularni vojni prikaz 20. septembra

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićSarajevoZagrebIndijaKinaPredsednik SrbijePriština

Politika, najnovije vesti »

Vučić želi da bude kao Lukašenko – da li može?

Vučić želi da bude kao Lukašenko – da li može?

Radar pre 39 minuta
Pare su nam dali Mišković, Cepter, Hamović i Kostić

Pare su nam dali Mišković, Cepter, Hamović i Kostić

Radar pre 39 minuta
Vučić najavio moguće prevremene izbore – otkrio i kada bi mogao da podnese ostavku

Vučić najavio moguće prevremene izbore – otkrio i kada bi mogao da podnese ostavku

RTK pre 29 minuta
Vučić: Neophodne velike promene pravosudnom sistemu, neće biti lako i brzo

Vučić: Neophodne velike promene pravosudnom sistemu, neće biti lako i brzo

Euronews pre 39 minuta
Vučić otkrio kad bi mogli biti raspisani prevremeni izbori

Vučić otkrio kad bi mogli biti raspisani prevremeni izbori

Danas pre 1 sat