(Video) "udaraju u isto vreme": Zastrašujuća mapa Srbije: Ekstremne pojave kose sve pred sobom, samo u ovom gradu je bilo "normalno", a najgore tek sledi

Blic pre 4 sati
Iza nas je leto koje će meteorolozi dugo pamtiti – treće najtoplije i četvrto najsušnije u istoriji merenja u Srbiji, prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ). Dok su u pojedinim gradovima padavine iznosile tek petinu proseka, u Beogradu je zabeleženo četvrto najtoplije leto ikada. Stručnjaci ističu da ovakvi obrasci sve jasnije pokazuju kako klimatske promene oblikuju vreme i svakodnevicu. Šta to znači za Srbiju i kako se uklapa u širu sliku globalnih klimatskih promena?

Iza nas je vrelo i suvo klimatološko leto – kako javlja Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), leto 2025. bilo je treće najtoplije i četvrto najsušnije u istoriji merenja u Srbiji. Ni na jednoj stanici u zemlji tokom leta nije postignut sezonski prosek padavina, odnosno prosečna količina padavina tokom juna, jula i avgusta od 1991. do 2020. godine. Najbliži proseku bio je Dimitrovgrad, gde je palo 83,7 odsto normalne količine padavina, i koji je bio jedino
