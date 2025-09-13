Gardašević bez plasmana u finale u skoku udalj na Svetskom prvenstvu

Danas pre 2 sata  |  Beta
Gardašević bez plasmana u finale u skoku udalj na Svetskom prvenstvu
Atletičarka iz Srbije Milica Gardašević nije uspela da se plasira u finale u skoku udalj na Svetskom prvenstvu u Tokiju, pošto je danas u kvalifikacijama zauzela 21. mesto. Gardašević je u kvalifikacijama skočila 6,41 metar, 19 centimetara manje od Egipćanke Esre Ovis, koja je zauzela 12. mesto, najnižu poziciju koja je nosila plasman u finale. Najbolja u kvalifikacijama bila je Amerikanka Tara Dejvis-Vudhol sa skokom od 6,88 metara.
