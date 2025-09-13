VIDEO Pogledajte kako se Angelina sprema za Svetsko prvenstvo, Dragutin Topić objasnio snimke iz Tokija

Nova pre 14 minuta  |  Autor: Oliver Mijušković
Angelina Topić, jedna od najboljih srpskih atletičarki, vredno se sprema za nastup na Svetskom prvenstvu u Tokiju.

Na startu Svetskog prvenstva naša zemlja je ostala bez Milice Gardašević (skok udalj) i Armina Sinančevića (bacanje kugle), pošto oni nisu uspeli da se plasiraju u finale u svojim disciplinama. Velike nade polažu se u Angelinu, koja će nastupiti u skoku uvis. Kvalifikacije za to takmičenje zakazane su za četvrtak, 18. septembar, sa početkom od 12.15, a finale bi trebalo da bude održano u nedelju, 21. septembra. Dragutin Topić, legendarni atletičar i sada trener
